國中少女反覆腹痛送急診「檢查都正常」中醫師揪出關鍵

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】林姓國中女孩一年半來反覆出現腹脹與腹痛，痛起來冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，家人多次將她送往急診。然而抽血、X光、超音波等檢查皆顯示正常，只能依賴止痛藥短暫壓制症狀。在親友建議下，輾轉至光田綜合醫院中醫部郭彥碁醫師門診調整體質。

課業壓力大、作息失衡 中醫判斷屬「肝氣鬱滯」體質

郭彥碁醫師回憶，女孩初診時腹部緊繃、按壓即感脹悶，臉色略顯蒼白，再進一步詢問生活作息，才發現她長期課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律，加上情緒緊張，符合中醫所謂「肝氣鬱滯」的體質特徵。

不是腸胃吃壞 功能性腸胃不適導致

郭彥碁醫師解釋，肝氣鬱滯可理解為身體的氣機卡住，腸胃就像被堵住一樣，吃東西反而加重不適，因此會出現腹脹、腹痛、反胃甚至嘔吐等症狀。

廣告 廣告

郭彥碁醫師強調，她的腸胃不是吃壞，而是整體氣機受阻。這種情況常發生於青少年常見的壓力、作息紊亂與緊張情緒，常見這類功能性腸胃不適，也可能造成檢查正常、症狀卻反覆一年半的落差。

中藥調理搭配生活調整 症狀明顯改善

經過問診與詳細評估後，郭彥碁醫師開立疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，並建議改善作息，包括放慢吃飯速度、避免冰冷油膩飲食、維持規律睡眠與情緒穩定。令人意外的是，治療一週後，女孩腹脹與腹痛就明顯改善，終於能正常進食，不再因突發劇痛而進出急診。

檢查正常仍反覆腹痛 別忽略情緒與壓力因素

郭彥碁醫師提醒，若孩童或青少年反覆腹痛但檢查正常，可能屬於與情緒、壓力相關的功能性腸胃症狀。他呼籲家長留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理，避免症狀長期反覆、影響學習與生活。

【延伸閱讀】

「長髮公主症候群」不是美麗童話！ 14歲少女壓力大吃頭髮嚴重腹痛送醫

小女童腹痛3個月竟是吞下毛髮！ 醫揭「毛石症候群」成因



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67144

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw