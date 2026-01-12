國中少女控補教狼師猥褻開房！一原因法官判無罪

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名國中少女指控遭一名補教老師多次猥褻，2人還到旅館開房間，少女指證歷歷，清楚交代時間地點，也有男師載她的路口監視器畫面，因此男師遭檢方起訴。但該案進入彰化地院審理，少女卻拿不出跟男師的LINE對話，也無2人一起上旅館的畫面，因此判男師無罪。

少女向警方說，她2024年5月跟男師在員林某遊藝場認識，她當時就讀國三，男師也知道，後來男師載她去一視聽店開包廂，在裡面對她摸胸、摸私密處約1、2個小時，後來還用手指侵犯她，又有一次男師帶她到補習班頂樓擁吻、舌吻；同年6月18日19時許，男師帶她到員林某旅館，雙方發生性行為。

廣告 廣告

少女拿男師騎機車載她的路口監視器畫面擷圖、旅館帳單明細表、旅客登記卡等證據佐證自己所言不虛。但男師全盤否認，他供稱，他確有到旅館，主因是當天女友要南下到彰化入住，他順便載少女到現場「勘查」，但雙方沒有入住和發生性關係。

法官問少女，妳跟被告發生如此多次的關係，雙方有沒有LINE紀錄？少女回答「有，但刪光了！」

法官表示，少女之證述固然具體詳細亦無明顯矛盾之處或有重大瑕疵，惟其與被告之相關聊天對話紀錄均已刪除，並未保留相關證據，基於罪疑唯輕及無罪推定之原則，此部分既不能證明被告犯罪，因此諭知被告無罪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

女子夜店遭灌醉載往摩鐵遭2男性侵 1人賠45萬換緩刑

猛男舞者金山持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人

