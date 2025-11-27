國中少女被強行要求「騎上去」 老師驚見事後藥！揪出新北24歲職軍淫暴內幕

安置機構老師察覺國中少女「情緒低落、焦慮、食量大增」，進而揪出惡狼職業軍人。示意圖。（翻攝自pakutaso）

一名國中少女在交友軟體結識新北市24歲松姓男子，卻沒想到松男竟趁人之危，明知少女未成年，且涉世未深，仍多次發生性行為，且都不戴套，少女事後因情緒不穩、食量暴增，被機構老師發現異常，直到老師從垃圾桶翻出事後避孕藥空盒才驚覺出事，全案才得以曝光。

根據判決書指出，24歲松男為職業軍人，透過交友軟體結識少女，進而迅速交往，並在車上、汽車旅館內多次發生性關係，導致少女懷孕。至於為何不說出真相，少女坦言遭對方威脅，「因為我想分手，他說如果分手就去跳海」。

少女指控，與松男第一次發生性關係是去年7月，松男把車開到淡水某停車場，將門反鎖後要她求口交、性交，即使拒絕後，仍被強行壓頭、要求「騎上去」，當晚松男食之無味，又將少女帶往旅館壓制性交；第3次則事隔2週晚間，松男同樣在淡水某停車場，呼巴掌、掐脖子強迫她就範。

安置機構老師事後察覺少女「情緒低落、焦慮、食量大增」，回家後甚至因副作用昏睡，才驚覺不對勁，與少女母親通話確認後，少女才坦承「有與男友發生性行為」，才報警、驗傷，全案才得以曝光。

不過，松男則矢口否認，聲稱忘記、不記得，但法院調閱車牌軌跡、汽車旅館住宿紀錄、避孕藥購入明細，均與少女證述完全吻合，加上少女母親及社工證詞後，認定3次犯行全都屬實。對此，法官痛批松男明知少女未滿16歲，仍以相同手法多次性交，斟酌松男犯後否認、不和解，也未賠償，依3次犯行犯意各別、必須分別論罪，依3罪各判8月、應執行1年6月。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

