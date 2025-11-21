國中少女負氣離家到他家同居多次嘿咻 男網友被聲押

〔記者劉慶侯／台北報導〕1名國中女學生半年前在網路上認識年約32歲的陳姓男子，日前女學生和家人不睦逃家，與家住中部的陳男同居，期間兩人並發生關係。台北市警萬華分局根據少女家屬報案，昨日循線逮獲陳男，訊後依照妨害性自主及誘拐罪嫌向法院聲請羈押。

警方調查，目前就讀國中的少女，是在網路聊天室認識陳男，兩人逐漸熟識後，少女還曾介紹家人給目前無業的陳男認識。

警方表示，月前少女和家人發生爭執，一氣之下跑到陳男位在中部的租住處請求收容，陳男明知少女未成年，不僅容留對方同居，兩人多次發生關係。

廣告 廣告

少女家屬遍尋不著少女行蹤，懷疑少女是躲藏在陳男家中，於是向北市警萬華分局報案請求查尋，警方昨日循線在台中將陳男拘提到案，並將少女帶回交由家屬管束。

由於警方調查得知陳男和未成年少女多次發生性關係，警方昨日訊後，今日依照妨害性自主及誘拐罪嫌向法院聲請羈押。

【看原文連結】

更多自由時報報導

謊稱卡到陰驅邪 園藝工指侵2國中女生

1個國中老師之死 竹縣府說話了

網紅「賓賓哥」再翻車！擅拿走感謝狀校方怒提告 中市府開罰13萬

影像曝光！彰化4輛雙B疑飆速釀禍 撞進超商害路人重傷

