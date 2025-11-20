國中志工時數亂象多 警消淪保母

國中志願服務學習攸關升學卻亂象叢生，不但警消抱怨淪保母，也傳出有補習班請學生發傳單、家長買公益手工皂換時數，民代籲全面檢討建立防堵機制。桃園市政府教育局強調，若參與營利單位活動都不符採計標準，警察部分將會取消，圖書館也會增加服務時數。

教育部明定服務學習時數列入高中免試入學超額比序項目之一，但各地占比不同，依桃連區規定，國中生每服務滿1小時給0.3分，擔任班級或社團幹部的分數另計，積分上限為10分，若沒擔任幹部，每名學生要服務滿34小時才能在該項拿到滿分以利升學。

無黨籍議員謝美英說，公家單位被迫開設志工服務缺額，圖書館或文化場館等靜態單位還好，但像警消單位適合與否有待商榷，尤其警察分局、派出所不乏涉及刑案人士出入，環境複雜。

有打火弟兄在「靠北警消」抱怨，消防車太高不能請學生擦拭，文書涉及個資也不能請學生處理，對學生嚴格又會被家長投訴，結果得額外派出人力幫忙顧「志工」，警消淪為「保母」，扭曲志願服務學習政策。

有學生家長直言，光補習就沒時間了，哪有空配合教育部變相強迫當志工，他透過向弱勢團體大量購買手工皂，換得孩子服務時數證明。謝美英也接到投訴，有補習班找國中生幫忙發招生傳單，每人除領200元工資，還能拿到印有某公益基金會印章的空白證明，志工變童工。

負責審核的老師感嘆，教育局公文寫政府機關、依《人民團體法》登記立案者，都可開立志工時數，沒有能力查證學生是否真的有去當志工，也不能不給分。

教育局說，經查發傳單抵時數是補習班同業競爭傳聞，未查獲學生涉入，校外服務務必嚴守「非商業、非營利且無給酬勞」原則，若參與營利單位活動不符採計標準。教育局說，會持續督導各國中提供足額校內服務時數，也鼓勵與鄰近高中職、國小形成策略聯盟。