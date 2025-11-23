國中情侶包廂內偷愛愛！女方提告求償150萬 法院判決出爐「男方要賠這3人」

一對國中生情侶偷嚐禁果，事後女方提告向男方求償共150萬元。（示意圖，ChatGPT生成）

台中一對國中生情侶去年在電影館包廂內偷嘗禁果，女方和父母事後對男方提告，指其觸犯《刑法》對未滿14歲之女子性交罪，將男方送去接收感化教育，並提起民事訴訟，要求賠償女方和父母3人各50萬元。法院審理認為，兩人是合意性交，引用「兩小無猜條款」，判處男方須賠償女方20萬元精神慰撫金、女方父母各5萬元精神慰撫金，可上訴。

判決書指出，15歲的甲男明知女友A未滿14歲，卻在去年5月某日下午帶她到連鎖電影館，在包廂內和她性交，甲男被控侵害A女身體權、貞操權，以及A女父母的監護權，遭提起民事訴訟賠償3人各50萬元。

當時未滿16歲的甲男觸犯《刑法》第227條第1項之對未滿14歲之女子為性交罪，已被桃園地院判處接受感化教育。

台中地院審理民事訴訟，針對A女的貞操權是否受侵害進行討論。案發時2人為男女朋友關係，為合意發生性行為，但按照現行法律，就算經過雙方合意，對未滿14歲之人性交仍構成犯罪，在現行法律體制下，也不承認未滿14歲男女有同意性交之能力，因此認定不能阻卻其行為之違法性。法官也認為，甲男的行為造成A女父母對她的保護、教養身分莫大傷害，A女父母須花費更大心力照顧A女，請求精神撫慰金亦屬有據。

然而法官也引用「兩小無猜條款」，其立法意旨寫道：「年齡相若之年輕男女，因相戀自願發生性行為之情形，若一律以第227條之刑罰論處，未免過苛，故一律減輕或免除其刑」，因此侵權行為與賠償金額應適當審酌，求償各50萬元過高，判處甲男及其父母應賠償A女20萬元，以及賠償A女父母各5萬元，共30萬元，全案可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

