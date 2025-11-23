國中情侶電影院偷嘿咻！女方家長怒告少年求償150萬…法院判賠金額曝
記者吳泊萱／台中報導
15歲少年阿強（化名）與13歲少女（小花）交往期間偷嚐禁果，兩人在台中某電影館包廂內發生性行為，結果東窗事發，小花父母怒告阿強及其家長，求償150萬元。法官認為，阿強因此案被判處感化教育，且案發當下二人均未滿16歲，依「兩小無猜條款」減免其刑，判阿強及其父應賠償30萬元；全案可上訴。
小花父母控告，阿強明知小花未滿14歲，卻在2024年5月12日下午，於電影館包廂內與小花發生性行為，已侵害小花的身體權、貞操權及父母的監護權，要求阿強及其父應賠償小花及父母各50萬，共計150萬元。
阿強及其父親則表示，二人當時是男女朋友，屬於合意性交，且阿強受懲罰接受感化教育，小花父母求償金額過高，只能負擔10萬元。台中地院確認，阿強確實被桃園地方法院依對未滿14歲之女子為性交罪，判處入感化教育院進行感化教育。
而針對小花父母求償部分，法官認為慰藉金多寡，應斟酌雙方身分、地位、資力及加害程度等各種狀況進行核定。由於法律上有「兩小無猜條款」，針對年齡相若之年輕男女，因相戀自願發生性行為的話，可減輕或免除其刑。
法官考量案發時，阿強未滿16歲、小花未滿14歲，阿強雖是故意但並非以暴力或強迫等手段侵害小花，且侵害次數為1次，認為求償金額150萬元過高。法官考量雙方家長收入及一切情狀後，認為阿強及其父應賠償小花20萬為適當、小花父母各5萬，共計30萬元；全案可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
