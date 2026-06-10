國中技藝績優生獲頒「適性市長獎」 新北百萬獎助學金支持優秀技藝人才在地就學

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新北市193位國中技藝績優學生獲頒「適性市長獎」，市長侯友宜親自表揚，肯定學生在技藝學習上的優異表現。教育局指出，今年共有超過1,500名國中學生參與技藝競賽，涵蓋設計、資訊、餐旅、機械等36個職群主題，展現新北市推動適性發展與技職教育的成果。

侯友宜表示，技藝競賽不僅是學生展現學習成果的舞臺，更協助學生認識自我、探索職涯，找到適合自己的發展方向。為支持優秀技藝人才在地就學，新北市推動全國唯一「頂尖人才永續獎學金」，凡國中技藝競賽前三名學生選擇就讀新北市高中職專業群科，每人可獲1萬元獎學金，今年預計核發超過百萬元獎助學金。後續並透過金手培訓計畫、產學合作及技職競賽培訓機制，培育學生專業實力，接軌未來升學與職涯發展。

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正德國中於本屆競賽共有34位學生獲獎，其中6位榮獲各職群第一名，展現學校推動技藝教育的成果。學生王子欣於「觀賞植物栽培（花藝）」職群獲得第一名，他表示比賽前既緊張又興奮，沒想到真的如願奪冠，努力被看見的那一刻很感動，也特別感謝老師的指導與陪伴。蔡皓丞則於「車床基礎工作」職群奪冠，他表示寒假期間幾乎天天練習，成績從十幾分一路拚到滿分，透過比賽看見自己的成長，也建立更大的信心。

三峽國中同樣表現亮眼，共有32位學生獲獎，學生林榮美於「設計基礎」職群表現優異，練習過程曾遭遇挫折，所幸在老師一路鼓勵與陪伴下堅持到底，才能獲得肯定；在「基本資訊應用」職群獲得佳績的鄭安如則分享，謝謝當初的自己沒有放棄，從一次次練習中累積實力，未來也希望朝工程師目標前進。

教育局表示，新北市持續擴大技藝教育量能，每年串聯北北基桃27所以上高中職及大專校院資源，開設近600個國中技藝教育班，並結合技藝性社團、寒暑假育樂營及多元職涯探索活動，每年提供超過4萬人次參與。未來將持續完善技職教育支持系統，提供學生多元適性發展機會，讓每位孩子都能在適合自己的學習路徑上穩健成長。

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