「國中改制完全中學」非單一選項 竹市家長聯合會籲三管齊下，建請中央補足教育經費

《圖說》竹市家長聯合會表示，許多家長反映公立技職群科嚴重不足，盼增設多元適性選擇，圖為竹家聯夥伴參觀2025亞洲盃技能競賽。（圖／竹市家長聯合會提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市家長聯合會針對近日有民意代表提出「將國中改制為完全中學」議題表示高度關注，強調教育討論應回到本質，讓孩子能就近、安全、適性地完成高中與技職教育。家長聯合會並肯定市府啟動多元擴充方案，同時也呼籲中央儘速補足經費，確保量能建設不因預算停滯而延宕。

新竹市家長聯合會理事長陳炳富表示，該會提出三大觀點，包括：「一、解決高中職量能需全面盤點，而非只靠改制完全中學」，聯合會肯定竹市府採取「兩階段、多路線」規劃，以務實方式增加學位，而非單靠「把國中改制成完全中學」來解決所有問題。

市府目前已推動：1.113–115學年度三所市立高中增班14班（共532名額）；2.114學年度設立數位實驗高中（三年共9班、144名額）；3.成功爭取建校用地，啟動建功高中擴校與新校區規劃。4.多次向國教署提報總額約 26 億元校舍與增班經費。5.市府已先自籌預算逾1億元，提前改善校舍與教室空間。

理事長陳炳富指出，這些具體作為家長們都看在眼裡，也切實感受到市府積極準備，避免孩子因中央補助延宕而受影響。這比單一、倉促的改制更能兼顧安全與品質。

「二、完全中學牽涉校舍、安全、人力與治理等龐大工程，必須審慎評估！」陳炳富提醒，成立完全中學並非改名那麼簡單，而是牽涉校舍空間量能、教室、專科教室、實驗室、運動設施、安全動線、人流分流、行政分工、師資配置、學制分流等一系列配套措施。鄰近縣市已有高中曾因營運與管理困難，將國高中拆分回獨立學校，足以證明完全中學運作的複雜性。

陳炳富說，市府若將「國中改制為高中附設國中部」納入第二階段評估，我們呼籲必須先完整盤點校地腹地、校舍空間與結構、安全設施、師資與班級編制、學區量能與交通動線等條件，確保不因急就章傷害孩子學習與安全。

「三、新竹市最大缺口在「公立高職」，盼增設多元適性選擇！」家長聯合會指出，許多家長反映，竹市公立高職嚴重不足。孩子對技職群科（如電機、資訊、設計、餐旅等）有高度興趣，卻因竹市缺乏公立選項，只能通勤至外縣市高職，對學生與家庭造成額外負擔。家長聯合會支持市府在擴大普通高中名額之外，也同步規劃公立高職班級或學校，讓孩子能在竹市獲得真正多元、適性的教育選擇。

家長聯合會指出，市府已多次向中央提報約26億元的整體規劃，但中央目前僅核定：114年高中增班設備費822萬元、115年暫列1.485億元（但尚未核定計畫內容與學校），這將影響校舍改善、教室興建與班級開設的時程。該會呼籲中央，教育不能等，請儘速核定完整計畫與經費，避免影響孩子的就學權益。

理事長陳炳富表示，家長團體將持續監督中央與地方政策，也會全力支持所有對孩子有利的規劃。「家長要的不是口號，而是務實、可靠、能確保孩子安全與學習品質的方案。」期盼中央與地方攜手合作，在穩健擴充量能、審慎評估完全中學、及補足公立高職缺口下，真正為新竹市的孩子打造一個完整而安全的教育環境。

竹市家長聯合會肯定新竹市府採取「兩階段、多路線」規劃，以務實方式增加錄取名額，而非單靠「把國中改制成完全中學」來解決新竹地區高中職不足問題。民間教團與市府共同的目標只有一個：「讓新竹的每一位孩子，都能在家鄉安心就讀適合自己的高中與高職。」

《圖說》針對「國中改制為完全中學」議題，竹市家長聯合會認為牽涉到校舍空間量能等配套措施，必須審慎評估。圖為竹家聯出席港南國小新大樓啟用典禮。（圖／竹市家長聯合會提供）