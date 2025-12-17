國中教師荒惡化！北市缺額達721位 吳世正薦蔣萬安5大解方

吳世正建議教師津貼台北市可以自行調整，屬於地方政府權力。（取自議員吳世正臉書／孫敬新北傳真）

台北市正面臨嚴重的教師荒，其中以國中教師的流失問題最為嚴重。市議員吳世正表示，國中教師缺額

近年來持續擴大，不僅授課時數比其他縣市多，生活成本高跟家長師生需求多元也是原因。台北市長蔣萬安回應，已通知祕書長研究增加約聘僱行政人力，也有跟中央討論導師、主管加給辦法。

吳世正提到，台北市國中教師缺額自112學年度495位、113年600位到114年已來到721位，顯示目前教育局政策未能有效吸引新老師，甚至無法留住既有員額。導致教師持續出走，4大主因包含居住成本高、行政負擔重，教師會議跟學生家長需求多元。

廣告 廣告

面對教師荒危機，吳世正強調不能僅靠教育局，必須有財政和人事單位的跨局處配合，並提出5項具體解方包括：修改導師聘約以減少導師工作項目、增加編制外行政約僱人力以分擔行政業務、調高導師加給、降低每班學生人數、首度加給等辦法，除首都加給外，其餘都在地方政府權限內，至少應比照桃園市，將授課時數減少一節課。

蔣萬安回應，現已指示祕書長統籌，研議增聘行政約僱人力的可行性，只要是好的建議均會採納，且教育局局長湯志民指出，中央已在研議將導師津貼從3000元調高至4000元，主管加給及鐘點費也在討論範圍，但仍待中央統一規定。

吳世正直言，若等待中央統一規定等於沒規定，台北市在這議題上可以自己調整，屬於地方政府權力。

【看原文連結】