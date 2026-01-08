國中教育會考簡章9日公告 5/16、17考試

（中央社記者陳至中台北8日電）民國115年國中教育會考全國18考區及大陸考場簡章預計明天公告，5月16日、17日考試。國民中學應屆畢業生除非經縣市政府核准，都要參加代表國中階段總結評量的會考。

除非有特殊理由，國中應屆畢業生都須參與會考，但不用繳報名費。會考同時也作為入學管道採計使用，攸關升學權益，且是高中職補救教學的參考依據。

簡章部分，民眾明天可查「國中教育會考」網站，預計3月5日到7日由就讀學校集體報名；個別報名考生報名時間是3月2日到4日，須交報名費新台幣500元。

據115年會考考試日程表，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第2天上午考自然、英語，其中英語採2階段，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘後再考英語（聽力）25分鐘。（編輯：李明宗）1150108