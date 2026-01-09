國中教育會考5/16起登場！簡章這裡看

115年國中教育會考將於5月16日、17日兩日舉行。圖：教育局提供

115年國中教育會考將於5月16日、17日兩日舉行，桃園考區由國立中央大學附屬中壢高級中學擔任考區試務會主辦學校，電子簡章PDF檔自今（9）日起於桃園考區試務會網站公告並提供免費下載，桃園考區試務會將同時販售紙本簡章，集體報名考生由就讀學校代為購買，個別報名考生可至中大壢中警衛室購買。請考生務必留意試務期程，以免影響應試。

電子簡章PDF檔自今日起於桃園考區試務會網站公告並提供免費下載。圖：教育局提供

會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除了寫作測驗為1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

廣告 廣告

依據「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」規定，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣市政府核准外，應參加國中教育會考，由就讀學校於今（115）年3月5日至7日集體報名，並不得拒絕學生應試。非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷之個別報名考生，應於3月2日上午9時至3月4日下午17時前，至國中教育會考網站填寫報名資料，並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表，再於今年3月5日至3月7日下午17時前，將報名資料親送至桃園考區試務會完成報名。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

今年的考試日程，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，每天第一節考試說明自上午8時20分開始。其中，英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能之文具，所攜帶之直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），數字不可有根號，以免違規。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

桃園構築15分鐘共好城市：從鐵路地下化到「TOD+」願景 重塑以人為本的幸福生活樣貌