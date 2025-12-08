國中數學競賽 230名學生受獎

一一四年公私立國民中學數學競賽，共選出二三０名學生獲獎，希望透過競賽，並將所學運用於解決真實問題。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

一一四年公私立國民中學數學競賽落幕，吸引兩千多名學子參賽，分為一般組與資優組，選出二三０名學生獲獎，八日於南寧高中舉行頒獎典禮，今年題目與生活結合，鼓勵學子在日常培養分析和推理能力。

學生表示，今年題目邏輯性強、推理步驟多，考驗理解力、推論能力與整體數學素養。教育局表示，數學能力是培養邏輯思考與問題解決能力的重要基礎，獲獎學生展現出在思考、推論與解題上的成熟度。近年數學競賽題目多結合真實情境設計，鼓勵熱愛數學的同學，在日常生活中培養分析與推理習慣，並將所學運用於解決真實問題。

此次國中數學競賽呼應素養導向命題，題型多以生活情境為主，讓學生在真實情境中運用數學解決問題。如七年級以降雨情境考驗學生的邏輯推理能力；八年級以開冰店的成本分析與線性規劃引導代數思考；九年級則以掃地機器人為主題，強化幾何與空間概念。整體命題涵蓋數與量、代數、幾何、組合等，充分考驗學生邏輯推理與問題解決能力。學子認為，解題瞬間帶來無可取代的成就感，無論是幾何空間想像、代數邏輯推理或規律觀察，都能在解題中，不斷累積經驗與成長。教育局期盼透過競賽，激發學生對數學的熱情，為未來學習奠定更扎實基礎。