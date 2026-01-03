國中數學老師命喪台9線！騎車過彎打滑 猛撞對向轎車慘死

即時中心／高睿鴻報導

昨（2）晚7點左右，台9線280.4k處（花蓮玉里樂合橋）驚傳死亡車禍；有位41歲、現為國中數學老師的張姓男子，騎機車沿台9線往北行駛、往玉里鎮方向並行經樂合橋附近時，疑因天雨路滑，竟於過彎時失控自摔，連人帶車滑行至對向車道。結果，他直接撞上對向的一輛租賃轎車，當場重傷並失去生命跡象，送醫後仍回天乏術；警方經查，認定雙方駕駛均無酒駕，仍在進一步釐清事故原因。

據悉，租賃車駕駛為28歲林姓男子，從花蓮火車站租車後，載一家人沿路南下，準備前往台東旅遊；豈料，途中撞上滑至車道的張男，事發當下根本閃避不及，車頭直接猛撞騎士。租賃車的保險桿當場撞毀脫落、零件散落路面、車頭幾乎全毀。

台9線280.4k處（花蓮玉里樂合橋）驚傳死亡車禍，機車騎士慘遭轎車撞亡。（圖／民視新聞翻攝）

警方獲報後趕抵到場，判斷夜間視線不佳、路面濕滑，於是員警先擺放三角錐、進行交管引導車流，避免二次事故；隨後救護人員抵達，發現重傷的騎士已失去生命跡象，後續實施CPR、送玉里慈濟醫院急救，可惜依然宣告不治。據悉，張男頭部嚴重創傷、四肢多處擦挫傷，即使當時有戴安全帽，傷勢還是很嚴重，可見撞擊力量之大。

但警方檢測後，確認雙方皆無酒駕、也均持有合格駕照，因此，具體肇事因素仍待後續進一步釐清。

台9線280.4k處（花蓮玉里樂合橋）驚傳死亡車禍，機車騎士慘遭轎車撞亡。（圖／民視新聞翻攝）

