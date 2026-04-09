國中會考下月登場！總計18.2萬人報名 准考證明寄發

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115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，總報名人數共計18萬2868人，教育部今（9）日公告提醒，將於明（10）天寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄准考證。若准考證內容有誤，須依據簡章於4月13、14日提出勘誤需求，如果發現准考證毀損或遺失，則應在考試期間攜身分證正本，以及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

115年國中教育會考於3月7日完成報名，將於5月16及17日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計18萬2868人，其中集體報名18萬1298人，個別報名1570人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人，中投考區2萬8324人，及台北考區2萬0975人。

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准考證也將於明天寄發，教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月13、14日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出，個別報名考生則向考區試務會提出，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試期間攜帶本人身分證件正本，及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。

責任編輯／馮康蕙

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