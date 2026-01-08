國中會考5月16、17日考程表出爐！ 明公告簡章

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

攸關全國應屆畢業國中生升學的「115年國中教育會考」，已定於今年5月 16、17日舉行。教育部宣布，各考區試務會將於明（9）日起同步公告考試簡章，考生可至國中教育會考網站免費下載參考。本次考試對國中應屆畢業生為強制參加且免繳報名費，提醒考生與家長務必留意後續報名與考試細節。

115年國中教育會考已定於今年5月 16、17日舉行。教育部宣布，各考區試務會將於明（9）日起同步公告考試簡章。（示意圖／Pixabay）

根據試務行程安排，115年會考首日（5/16）上午將進行社會與數學科考試，下午則是國文與寫作測驗，次日（5/17）上午則考自然與英語。英語科採兩階段應試，第一階段考英語閱讀測驗60分鐘，經30分鐘休息後，再進行25分鐘的英語聽力測驗。每日首節的考試說明將於8時20分準時開始。

在報名程序方面，應屆畢業生由就讀學校於3月5日至7日辦理集體報名。非應屆畢業生或持國外、大陸學歷的個別報名考生，則需先於3月2日至4日進行網上資料填寫，並在3月5日至7日間親自前往考區試務會完成報名手續，個別報名需繳納費用500元。完成報名後，准考證將於4月10日寄發，成績單則預計於6月5日送達並開放網路查詢。

考試內容與規範部分，全科命題依據「十二年國教課綱」第四學習表現與內容，採素養導向設計。題型除了寫作測驗、英語聽力與數學非選題外，其餘科目均為4選1的選擇題。教育部特別提醒，考生應嚴格遵守試場規則，尤其在文具攜帶上需格外小心。數學科嚴禁攜帶量角器，直尺或三角板僅限標註刻度與數字，且數字不可包含根號等公式符號。

針對特殊考生需求，教育部也提供全方位的應考服務。身心障礙、重大傷病或突發傷病考生可申請時間調整、試場安排或輔具支援，聽覺障礙考生則可申請免考英語聽力，其英語等級將改以閱讀表現進行核算並加註標示。此外，若考生因個人需求需配戴帽子、口罩或耳塞，應配合監試人員檢查，並以不遮蔽面貌辨識為原則，確保考驗公平性。

