國中會考5/16、17舉行 簡章今起開放下載

記者黃朝琴／臺北報導

115年國中教育會考5月16、17日舉行，國中應屆畢業生除非經縣市政府核准，一律參加考試，各考區簡章今（9）日起在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並在網站上提供免費下載，透過國中教育會考網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章，也提醒考生留意後續報名、考試等試務期程。

教育部表示，國中會考3月5至7日報名，4月10日寄發准考證，5月16、17日兩天辦理考試，6月5日寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期。

教育部指出，國中會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部提醒，今年國中教育會考考試日程，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第2天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明從8時20分開始。

教育部表示，國中教育會考皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，並採強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。

教育部提醒，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，且一律免繳報名費，由就讀學校於3月5至7日集體報名。

至於個別報名的非國民中學應屆畢業生，或者持國外學歷、大陸地區學歷的學生，酌收報名費500元，在3月2日9時起至3月4日17時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw）；再於3月5日至7日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

教育部也提醒考生，若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，例如：數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號。請考生預先依簡章規定準備應試物品，並特別注意相關規定，以免違規。

115年國中會考5月16、17日登場，考試簡章今日網路公告，並開放下載，圖為考試日程表。（記者黃朝琴製表）