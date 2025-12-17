國中理化老師出身 劉和然：非一開始預期從政

（中央社記者王鴻國新北17日電）有意角逐下屆新北市長的新北市副市長劉和然，今天接受媒體人黃光芹專訪時表示，他國中理化老師出身，並非一開始就預期從政。經歷3任縣市長團隊，已讓新北翻轉成國際城市。

劉和然今天接受黃光芹主持的「中午來開匯」政論節目專訪，對他從政經歷娓娓道來。他表示，他出身教育體系，從擔任國中理化老師，最後成為校長，並非一開始就預期從政。

劉和然表示，他是彰化出生的小孩，因為父親是小學老師，也希望他以後能當老師，所以從小的志願就是當老師，後來長大去讀師大，如願當了國中理化老師，當時也想說，這輩子大概就是當老師再到校長，然後就在教育界退休。

他說，過去在「台北縣」時期，跟過縣長周錫瑋，在因緣際會下當了教育局長，升格新北市後，又在市長朱立倫、侯友宜任內擔任環保局長，最終成為副市長，也看著新北市如何從衛星城市轉型為直轄市的重大變化。

劉和然說，經歷3任縣市長的考驗，尤其是侯友宜的市府團隊展現堅定執行力，讓他印象最深刻的就是「五股垃圾山」問題。當時他擔任環保局長，侯友宜在某天晚上突然打電話給他說：「和然，明天我們上去。」然後隔天侯友宜就帶隊前往垃圾山。

他說，垃圾山上的廠商都有「哨站」，看到官員進去就開始跑，他就拿起手機打給老闆說：「我們不是來找你們麻煩，是來幫忙解決問題的。」當時感覺像是對歹徒喊話後，隨時要準備攻堅。結果，市府團隊用了2年時間解決五股垃圾山問題，侯友宜的氣勢讓人折服。

劉和然表示，歷經這3位縣市長團隊努力，的確把「台北縣」從當時的衛星城市變成一個直轄市，而且是有「主體性」的直轄市，新北市已經變成國際城市，變成一個民眾可以安心居住的城市。

他表示，每一棒的接任者都會希望被傳承，在市政治理中，未來的繼任者應具備「深度準備」和「即戰力」，避免將城市當作施政的實驗場。好比說，他在一個學校努力過，他就很希望來接這個學校的後任校長，能把學校持續的往前帶。（編輯：蕭博文）1141217