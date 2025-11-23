國中理化、大學刑法竟是18禁？ 真相曝光

情色小說偽裝成國中理化課本。（圖／翻攝自博客來）





書海廣闊讀不盡，電子書城更是無奇不有，近日有網友在逛網路商城時，發現「國中理化」竟被列入18禁，好奇點入查看才發現，原來是偽裝成理化課本的情色小說，還連載到第24集，同個作者還出版了「大學刑法課」，同樣是限制級內容，引發網友熱議。

有網友在網路商城發現，一本名為「國中理化課」的書籍竟被列為18禁，點開一看，封面圖片有實驗器具、幾何圖形，寫著「唯一遵循實驗思考性教學原理而編撰的鉅著、讓您從愉悅的情境進入神奇美妙的理化世界」，看起來再正常不過了，但左下角確確實實標註「限」，顯然不是商城分類錯誤。

再仔細看內容簡介，「一群富家子弟以及功課優異的同學，為了滿足自己的X慾故意讓考試搞砸，以顯示老師的教學不力，迫於壓力的老師以及學生的鼓譟之下，在理化的實驗中利用身體的測量與教學，展現了火力十足、魅力和XX四射的理化課。」原來真的是以理化老師為主角，偽裝成國中理化課本的情色小說，且還連載到第24集。

國中理化課及大學刑法課都是限制級。（圖／翻攝自博客來）

根據網路商城的資訊，作者「小平」自述畢業於國立嘉義高中數理資優班，唸過1年警大、2年師大、3年中正大學法律系直到畢業，「希望寫出本土化、生活化的創意情色小說。」除了國中理化課外，還有出版「大學刑法課」，同樣是偽裝成課本的限制級小說，只不過主角換成了純情法律系新生及法學天才女教授，創意書籍引發網友熱議，「這跟pronhub上的數學課異曲同工」「未滿18歲閱讀可能會造成不可逆的身心創傷」「我不行了看看簡介」。

