國中生也想領普發1萬！媽丟50元稱「沒繳稅不能領」釀衝突

全民普發1萬元已進入分流登記階段，卻有家庭因此起衝突，1名自稱國中生網友訴苦，他本想用這筆錢購買繪圖用的平板，但他爸媽以「小孩沒繳稅不該領」為由拒絕，只用50元打發他，引發熱議。

全民普發1萬元入帳在即，1位就讀國中的網友遭爸媽認為「沒繳稅的小孩不能領」，引發網路熱議。（示意圖／非當事人／中天新聞）

這名就讀國中2年級的網友在Threads發文，他從小學4年級自學繪畫至今，原先他打算用這筆普發1萬元買電腦繪圖平板，卻被媽媽嚴詞拒絕，爸爸則推託不理，「我媽總說普發一萬是從他們的稅收裡拿來發的，我們沒繳稅的小孩領什麼領（總之就是我的一萬塊要是爸爸媽媽收才對）。我問過我爸，但我爸說看我媽」。

廣告 廣告

該網友也嘗試和爸媽溝通，甚至提出法律規定，可是媽媽只拿了50元給他。無奈之下只能發文求助網友，也解釋自己在小學每週30元零用錢時期就有存錢，國中1年級開始節省餐費，未來再省下一些錢應該買得起。

該網友希望使用普發1萬元購買繪畫用平板，他強調自己也有儲蓄可以補足購買平板剩下的差額。（示意圖／非當事物品／中天新聞）

隨後這篇貼文引發關注，吸引超過130萬人點閱，許多網友留言感嘆，「先了解家裡的經濟狀況，多跟父母溝通吧。一萬說多不多，但是也可以做很多事情」、「我都直接跟我媽說，沒有我哪裡來的多一萬塊，雖然我真的不奢求10000（對我來說我拿捏不住）但最後我媽8000，我拿2000」、「老實說一萬買不到什麼好平板而且還要筆，我自己買平板＋筆那時候大概花三萬左右吧，說真的國小基本上都在亂畫，你要練不如跟父母溝通買麥克筆」、「未成年不能拿要不要改成只給成年人算了，重點是這一萬是普發吧，每個人都有為什麼因為她是未成年就理所當然變成爸媽的？」、「錢還是可以給媽媽，但是可以跟媽媽討論你的需求，尊重始終一件很重要的事，13歲開始渴望錢能買喜歡的東西，卻忘了在身上花的錢都是父母辛苦賺來的」、「靠自己努力打工去換得也是不錯的方式」、「稅沒繳到，錢倒是要的挺大聲的 」。

此外，該網友也回應爸媽繳稅、他卻可以直接一起領普發1萬元的質疑聲，他直指「如果你們對此保持著很大的意見，不懂小孩憑什麼領，那我希望你們可以去找政府反應，而不是在這個留言區裡抱怨。行動永遠比抱怨來得好，對吧」？

延伸閱讀

二代健保新措施得罪存股族！周玉蔻傻眼：友問民進黨嫌票太多？

健保補充保費改革掀爭議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

健保補充保費改年度結算惹民怨！政院：不會為難小資族