國中生也能用文化幣了 明年起13-22歲都能領！完整攻略這裡看

115年文化幣大攻略。



文化部宣布，自115年起，文化禮金將正式納入13至15歲青少年，擴大成為常態化政策；未來13至22歲族群，將可連續10年使用文化幣，象徵「文化幣世代」全面啟動。文化部同步整理文化幣「六大招式」使用攻略，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶領首次踏入文化幣新手村，或是早就已經成為老手的年輕朋友，一起展開各自精彩的文化體驗旅程。

第一式：文化幣禮金輕鬆領，新手也能秒上手

文化禮金是什麼？

針對13-22歲青少年，每人發放1200點文化幣，1點等於新臺幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費折抵，領取使用期間自115年1月1日至12月31日止。特別提醒，元旦上午8點起正式開領。

誰可以領？

出生日期在93年1月1日至102年12月31日的13-22歲青少年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等。



如何領取？

手機下載「文化幣」APP；

輸入手機、密碼、e-mail完成註冊；

點選文化禮金；

輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地，16-22歲需再輸入「領補換類別」及「發證日期」，即可通過驗證；

完成領取文化幣並馬上使用。



沒有手機、網路也可以使用文化禮金

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。特別提醒，使用時應主動出示身分證件供查驗。



第二式：一次搞懂文化禮金去哪用、怎麼刷

哪裡可以消費？

共有超過1萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。



如何尋找附近藝文消費點？

官網「藝文消費點」可依類別或地點查詢；手機APP「最HOT活動」提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱；也可利用藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊藝文消費點。



怎麼在實體店家使用？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

我的帳戶點選「掃碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵，每次使用以1點為單位。

我的帳戶點選「付款碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。



第三式：表演藝術、視覺藝術、國片、獨立書店，「加碼優惠到手」

如何購買展演票券及訂購青年席位？有什麼優惠？

由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。



如何訂購視覺藝術青春票？有什麼優惠？

進入青春票專區，找到想看的展覽放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。

青春票也可以在展覽票口，以文化幣APP掃描藝文消費點QRCode購買。

視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。

青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。



怎麼買國片電影票？有什麼優惠？

掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

115年1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣2點加贈1點，還有青春早安場，結伴看國片消費達350點，回饋200點。



如何獲得獨立書店點數回饋？

在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點（例如使用600點便可加贈300點），每人最高回饋600點。



第四式：立即抽、邀新朋友，「點數無限加」

單筆消費滿200點立即抽獎

使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。



邀請新朋友領取文化禮金享回饋

已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。



第五式：「升級解鎖」集徽章、拿加碼、抽IP

APP體驗升級

全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家（聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告）。文化幣會員分成6個等級，包含：

LV.0見習生，領取文化幣後的初始等級；

LV.1初心者，累積消費600點並蒐集2枚徽章；

LV.2冒險者，累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品；

LV.3菁英，累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點；

LV.4大師，累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點

LV.5傳說，累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品



集章任務有哪些？

一邊用文化幣消費解任務，一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：

極限消耗：用完1200點文化幣，再解鎖週簽到任務。

時光共振：當季累計簽到4次。

時令感應：完成當季主題加碼活動。第1季為國片、第2季為表演藝術、第3季為博物館、第4季為獨立書店（每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網）。

參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章。

瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動。



第六式：「防護強化」，安全升級、付款更順

安全再升級，消費更安心

文化幣APP導入支付密碼與生物驗證，快速登入讓文化幣使用更順暢，防護更嚴密。



還可使用電子支付進行付款

文化幣與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額，除了以現金方式支付外，可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付並陸續推出文化幣專屬優惠，歡迎青少年朋友多加運用。



使用注意事項

文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。

退換貨依照店家規定辦理。

115年12月31日前使用完畢，逾期失效。



有問題可以問誰？

服務時間：每日10:00-20:00

電話：0809-081806

e-mail：cp.service@tradevan.com.tw

看完六式攻略後，文化部也特別提醒所有年輕朋友，留意文化幣相關使用規範，開心使用、好好運用，讓每一次文化體驗都更有感。



