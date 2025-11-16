國中生也能策展 鼓山高中以圖書館為舞台打造學生最佳展演空間

國中生也能策展！鼓山高中將圖書館轉化為「學生最佳展演空間」，鼓勵孩子從閱讀出發，將學習轉化為展覽；本週由國中部二年級彈性課程「閱讀理解力」課程的二○五班率先開展，展覽形式多元，內容深具創意，成功吸引全校與社區的目光。(見圖)

鼓山高中今(十六)日說明，帶著自己喜歡的議題，學生們佈置自己的展架，不管是台灣美食台灣生態之美還是學生流行的動漫，以及恐怖故事二次元，都是非常吸睛的，也都是學生最喜歡的議題；現場參與的學生們都非常的投入，可以盡情分享展現自己愛好，吸引分享相同興趣的人一起參與，也使得鼓山高中圖書館同學申請個展相當踴躍。

校長廖俞雲表示，自從前年圖書館以「學生學習」為核心重新改造後，空間華麗成為學生最想走進的地方，圖書館早已不再只是存放書籍的場所，而是一座能承接創意、展示成果、進行跨域對話的中心；特別感謝閱讀推手圖書館組長莊婉玲，以及圖書館主任林榮茂的專業與規劃，讓這個空間真正對學生敞開，真正開放圖書館被師生共享。

這次策展由二○五班國文科與彈性課程共同合作，以「主題式書籍展現」為核心，學生運用Big6資訊素養六步驟（找議題、資料搜尋、分析整理、組織、表達、評估），從課堂閱讀一路延伸到圖書館實體展場，完成了從「學習者」到「策展人」的跨越。

國文老師許雅鈞指出，過去教了多年閱讀理解策略，總覺得缺少一個能真正檢驗學生是否內化的方式，直到讓學生自己參與策展，能將閱讀課學到的能力分析、整理、詮釋與表達完全自然展現出來；學生們自行選書、摘錄、設計展板，甚至在展覽日前主動為一年級學弟妹舉辦導覽與闖關活動，展現超越年齡的成熟度。

圖書館主任林榮茂提到，過去老師們總擔心學生能力不足，不敢讓孩子策展，然而，隨著圖書館改建與一○八課綱推動，校訂課程在國文、社會、綜合活動、數學、自然、英文等領域全面導入閱讀策略，學生具備的學習能力已大幅提升。

全國閱讀推手莊婉玲組長也強調，策展也是讓學生們找到學習的自信，讓孩子願意走進圖書館、打開一本書、看見自己的力量。

該展覽將一路展出至鼓山高中校慶十二月十三日後，讓更多家長、校友與教職員見證國中部學生的學習成果；該校也誠摯歡迎社區民眾、家長，以及鄰近國小與國中同學預約入校參觀，透過孩子們的策展視角，感受圖書館作為學習基地的全新能量。