「國中生做的水火箭都飛比較遠」 中科院勁蜂無人機「挖地瓜」墜地場面落漆

國軍春節加強戰備操演今（29）日進入第三天，由海軍壓軸登場，其中，首度對外展示由中科院研發的勁蜂一型攻擊無人機，不過卻在射出後，直接「挖地瓜」墜地，整個相當落漆，現場有媒體就表示，「國中生做的水火箭都飛比較遠」，中科院則說明，今日海軍陸戰隊射擊勁蜂一型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海，關於控制失效原因，將持續精進改善。



由中科院研發的勁蜂一型無人機，根據官方資料顯示，飛行速度50節，導控距離約8公里，滯空時間約15分鐘，升限約150公尺，起將方式為筒射起飛不回收，具有導引點、任務預劃導航能力，並裝備可見光（EO）、紅外線（IR）式攝影機。

國防部29日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，圖為海軍陸戰隊射擊第一枚勁蜂一型無人機。（劉偉宏攝）

在今天的操演過程中，根據想定是以桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力發揚與作戰韌性。



在操演過程中，先由陸戰隊監偵型無人機偵獲到敵目標後，接續由勁蜂一型無人機進行接戰，不過當現場媒體都準備看著勁蜂射出去時，沒想到射是射了，但卻直接射在沙灘上，像現場一陣問號，以為是真的目標在沙灘上，結果卻是直接失效「挖地瓜」墜地，其射出距離更是約莫只有100多公尺而已，現場更有媒體直言，「國中生做的水火箭都飛比較遠」；為了挽回顏面，軍方立刻又在射一發，這次就成功飛出去，沒有繼續落漆。

對於勁蜂無人機失效，中科院說明，海軍陸戰隊射擊勁蜂一型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海；陸戰隊續從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆，有關第一架無人機翼面控制失效原因，後續將持續精進改善硬體可靠度。



