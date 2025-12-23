國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判

新北市 / 綜合報導

新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。

行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。

