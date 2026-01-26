國中生割喉案「乾哥乾妹」個資遭公布 年輕男判刑3月「緩刑2年」
2023年新北市某國中發生一名國中生遭同校學生持彈簧刀割喉命案。由於凶嫌是未成年人，相關資訊都不能公布，否則觸法。不過，當時有一名年輕男網友在社群軟體「DCARD」上，發表標題「割喉案兇手」，更點名凶嫌乾哥、乾妹兩人的社群帳號，甚至是住家位置，新北地院審理後依違反個人資料保護法，判處林男3個月徒刑，緩刑2年，可上訴。
檢方調查發現，案件發生後，2023年12月27日23時48分許，林男先從社群媒體DCARD上某文章及留言區中，取得含有兩名少年的社群帳號、照片及住處地理位置的截圖，再至社群媒體DCARD上發表文章。
林男於文章內張貼截圖，並加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等文字。
檢方查證後，認定林男所為涉犯「個人資料保護法」成年人故意對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。
法官審理認為，林男與兩名少年素不相識，僅是為了抒發個人情感，恣意將少年個人資料張貼於網路，損害少年的資訊隱私權，已經觸法。不過考量林男行為時剛滿18歲，年紀甚輕，思慮未盡周全，犯後已能坦承犯行，且與兩名少年調解成立並已賠償完畢，判刑3月。
另外，審酌林男沒有前科，因一時失慮，犯後坦承犯行，兩名少年均表示願給予自新、緩刑機會，宣告緩刑。
更多太報報導
78歲桃園婦倒垃圾遭夾殺亡！女兒慟喊：我不孝 1死6傷撞擊影片
KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光
北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐
其他人也在看
分屍女建商 死囚歐陽榕「等不到釋憲」器官衰竭病逝
分屍女建商 死囚歐陽榕「等不到釋憲」器官衰竭病逝EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
孫生母又出事！趁店員不注意竊精品包 移送畫面曝光
孫生母又出事！趁店員不注意竊精品包 移送畫面曝光EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
控制不了偷竊慾！闖餐廳倉庫拿走名牌包 孫生母親再被抓包
YouTuber「反骨男孩」靈魂前團員孫生，才因為性騷擾案件被判刑，沒想到孫生母親再度登上社會新聞版面。孫生的69歲孫姓母親，時常因竊盜案被報導。今天（1／26）下午，她來到新北市淡水區一家餐廳，見到店員忙碌就闖進倉庫，把店員名牌包和價值約2000元的財物偷走，被隔壁店家當場發現立刻制止。警方到場後，也將孫生媽媽逮捕，依法送辦。太報 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
快訊／藝人孫生的媽媽又闖禍了！淡水行竊被活逮
深陷性騷擾風波百萬YouTuber「反骨男孩」靈魂團員孫生，其母親為竊盜慣犯，多次惹上牢獄之災，今天（26日）下午1時許，竟跑到新北市淡水區中山北路一段某餐廳，看到餐廳內員工忙著備料，擅自進入儲藏室竊取老闆的包包，內有零錢包、新台幣552元、鑰匙、提款卡等共計新台幣2000元，被一旁店家老闆發現當場活逮報警，警方到場將孫生的媽媽依竊盜現行犯逮捕，目前正在派出所製作筆錄。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
連鎖牛排最大千坪店開幕 直擊客挖整盤草莓
知名平價連鎖牛排店，在高雄開出集團全台最大間的旗艦店，千坪空間可容納數百人，開放網路預訂後秒殺，周日試營運現場候位人潮沒斷過，大家都是衝著有上百道料理的豪華自助吧，不過盤子略小，放三隻雞腿就滿了，可能要多跑幾趟，鏡頭直擊，有客人搶吃，還把草莓堆整盤都快拿光了。 #連鎖牛排 #旗艦店 #高雄美食 #自助吧 #草莓 #試營運東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
有片／IKEA中國大撤退引爆亂象？ 門市熄燈前夕上演「搶貨全武行」
瑞典家具零售巨頭IKEA月初震撼宣佈，將於2月2日正式關閉位於中國上海、廣州及天津等地的7家大型倉儲式賣場，以應對日益嚴峻的經濟挑戰並調整營運策略。然而，隨著關店消息傳出，網路上流出影片卻揭露了這波撤退潮背後混亂的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 7則留言
【剴剴二審】人民的法槌舉起來！二審今宣判惡保母拒出庭 剴剴戰士再集結
惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月大的男童「剴剴」，引發社會撻伐，一審國民法官重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，寫下台灣虐童案最高刑度。二審台灣高等法院今天上午將宣判，始終關注此案的剴剴戰士將再度集結高院聆判，誓言用人民的法槌，替剴剴拼回公道。據了解，由於惡保母姊妹已明確表明不聽判，高院今天將不會提訊兩人出庭。太報 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪
社會中心／綜合報導台北市中山區近日發生一起令人震驚的離奇命案，一名26歲女模特兒在租屋處突發昏迷，最終經送醫確認死亡。事件之所以曝光，是因房東收到同居男友林姓男子傳來的影片，畫面中女模特兒已經完全昏迷，但林男卻未立即報警，引發外界高度關注與親友質疑。警方已依毒品罪將林男送辦，並對他實施限制住居，針對女模死亡原因及男友涉案情形，仍在進一步調查中。民視 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
獨家／網紅姊妹經營YT打響名聲 車行遭襲恐藏黑幕
獨家／網紅姊妹經營YT打響名聲 車行遭襲恐藏黑幕EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
被指與謝和弦吸毒、性行為…陳芳語怒告Keanna 檢方「不起訴」：難以查證
女星陳芳語提告碰壁！因為2024年4月間，歌手謝和弦前妻「Keanna」戴一軒發文爆料，稱陳芳語跟謝和弦在錄音間發生性行為、抽大麻。陳芳語氣炸提告，士林地檢署近日偵結，認定戴一軒貼文未指名道姓，且內容涉及個人恩怨，相關事實難以查證，因此給予不起訴處分。太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
地表最強狗保母！金毛犬照顧小主人「一手包辦」超有愛
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外一名新手爸爸在社群平台分享家中育兒日常，意外讓自家飼養的兩隻金毛犬成為焦點 …火報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冒充SWAG員工街頭獵豔 開價「2.5萬求問卷」騙砲下場曝光
新北市1名郭姓男子為滿足個人私慾，去年（2025年）3月間，陸續向2名女子佯稱自己為影音串流平台SWAG之工作人員，以「問卷調查」為藉口卸下2人心防，接著開出2萬5000元的高價誘惑，誘騙女子進行性交易及拍攝影片，得手後隨即落跑賴帳，法院審理後，依兩項詐欺得利罪，判處郭男有期徒刑10月及6月，並沒收作案手機，另追徵犯罪所得共5萬元。可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
盤點死囚35人名單：驚世媳婦、最老殺警犯都還在 邱和順已被關押37年
繼去年初法務部重啟死刑執行，槍決「最年輕死囚」黃麟凱後，震驚社會的女建商分屍案兇嫌歐陽榕今也傳出在獄中病逝，隨著兩人一伏法、一病故，台灣待執行死囚人數目前降至35人。這份名單中，從等死超過24年的「關最久」死囚，到身背3條至親人命的「驚世媳婦」，每個人背後都是駭人聽聞的血案。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
噁問牙套女同事「男友會不會不舒服？」 色廚師遭解職拿執行長30萬紅包還告公司遭打臉
新北市劉姓男子原於板橋某產後護理之家擔任廚師一職，卻因2024年起對數名女同事性騷擾，遭公司終止勞動契約，因劉男遭解職時已近農曆春節，公司執行長擔心他沒錢過年，還包了30萬元紅包以盡照顧之意，但劉男卻要求公司開立非自願離職證明而向法院提出民事訴訟，法官審理後認為，劉男涉性騷事實明確，公司已有發給離職證明書且於離職原因載明「違反性平法」並無不妥，駁回劉男之訴。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
3男酒後亂性凍未條 女躺床上慘遭輪流硬上
屏東黃姓、楊姓和王姓等3男，與A女飲酒作樂後，見她在床上休息，涉嫌輪流性侵得逞，其中王男被地院依強制性交罪判刑8年定讞，黃、楊則被高等法院高雄分院分別判處9年10月和7年半，僅楊男不服上訴，被最高法院駁回並定讞。 屏東警方調查，2023年6月26日晚上，被告王男找黃男、楊男和A女等3人，到他位於屏東自由時報 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
印尼西爪哇豪雨釀山崩增至17死 仍有73人失蹤
（中央社雅加達26日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
希臘餅乾工廠大火 已知3死2失蹤
希臘中部城市特里卡拉，當地時間26日發生大火，現場13名工人有8位及時逃生，其餘5人已確定3人不幸喪命，另2人目前仍就下落不明。公視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
屏東「4盤黑白切800元」遭批！店家現身重算：不可能
生活中心／巫旻璇報導屏東夜市近日被翻出一樁消費爭議，有民眾在網路發文指出，自己9個月前曾到夜市某攤用餐，點了滿桌黑白切，包括魚蛋、粉腸等4盤菜色，結帳時卻被收了800元，讓他相當不滿，直言「根本是在坑觀光客」，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，店家受訪時也坦言價格偏高，重新估算後認為約550元較為合理，推測當時可能還有其他菜色未被拍進照片中。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
佯裝顧客搶銀樓 3匪落網
記者丘安∕桃園報導 桃園市新屋區二十五日下午中正路上的一家銀樓遭搶價值四十二萬元的黃…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言