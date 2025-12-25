國中生割喉案判太輕 蕭彤雯「氣到飆髒話」：竟曝光受害者家屬個資

【緯來新聞網】2年前震撼全台的國中生割喉命案，近日在高等法院作出二審判決，2名涉案少年分別被判處12年與11年有期徒刑。宣判結果出爐後，楊姓被害學生的父母當庭情緒潰堤，痛哭高喊「判太輕」，相關畫面與聲音迅速在社會上引發強烈共鳴，曾任三立與華視主播的蕭彤雯也透過社群發聲表達自身看法。

蕭彤雯替受害者家屬感到不捨。（圖／翻攝蕭彤雯FB）

蕭彤雯表示，在了解整起司法過程後，深刻感受到被害者家屬所承受的壓力，並轉述家屬的心聲，直言「真的是氣到髒話飆出來！」她認為，家屬在制度中不斷被迫接受各種安排，卻難以真正獲得保障。



蕭彤雯指出，家屬在審理期間面臨多項困境，包括無法讓信任的人陪同旁聽，居住地址與個人資料在程序中被揭露，導致加害者清楚掌握被害者一家行蹤，讓家屬長期處於不安狀態。此外，法院還要求被害人與秘密證人進行對質，讓家屬質疑，相關制度是否過度偏重加害者，而忽略被害者的處境。



她也提到，審理過程中，法官曾詢問楊父，是否願意接受被告學生未來「像孝順自己的父親一樣孝順他」，這樣的提問令她難以理解，直言「真的不知道怎麼能問出這種話！」另一方面，被告律師提出調查楊父、楊母及身障姊姊的財產狀況，試圖藉此影響賠償金額，讓被害者家庭如同被攤在陽光下檢視，進一步加深心理壓力。



蕭彤雯也提及，曾有少年對家屬放話「等我被放出來你們就知道了」，在這樣的背景下，相關程序與安排更讓家屬感到恐懼。她再次強調，整個過程讓人情緒難以平復，「真的是氣到髒話飆出來！」這番話引起不少網友共鳴，紛紛留言聲援被害者家屬，感嘆其所承受的煎熬。



也有網友提到小燈泡命案中，母親王婉諭選擇原諒加害者的態度，認為同樣令人敬佩。對此，蕭彤雯則表示，兩起案件性質不同，小燈泡案涉及嚴重精神疾病，「我真的覺得沒辦法跟這2個國中生的行徑相提並論。」她認為，當前社會真正需要面對的，仍是少年司法制度如何在保護未成年加害者與保障被害者權益之間，取得合理且被社會信任的平衡。



