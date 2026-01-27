國中生割喉案網PO 乾哥乾妹個資 男大生遭判刑3個月

2023新北市發生國中生割喉案，引發社會關注與輿論撻伐熱議，一名男大生將涉案的乾哥乾妹姓名、照片、社群帳號等個資全部PO網公審挨告，新北地院近日判刑3個月、緩刑2年。

回顧此案，2023年12月25日中午，乾妹林少女前往楊姓國三生班上找女同學聊天，楊男因林女離開班級時關門力道過大，要求林女愛惜自班公物，林女心生不滿回班上找「乾哥」郭男抱怨，郭男便與楊男發生口角拿出預藏好彈簧刀攻擊砍殺，造成楊男頸部、胸部中刀大量失血送醫不治。

案發後引發社會高度關注，一名當時18歲的吳姓男大生於案發後2天12月27日深夜，在新北淡水區大學附近的租屋處瀏覽割喉案相關新聞時情緒激動，在網路上搜尋乾哥、乾妹的相關個資，在Dcard以「割喉案兇手」為題發文。

該篇發文中提到「好像做了什麼光宗耀祖的事？真的超級可悲」，還說「最近想出去玩可以來這光顧」，隨文公佈2人的照片、姓名、社群帳號及住處，發文一出立刻引發網友熱議與轉傳，男大生事後也因公佈當事人個資遭送辦。

案經新北地院審理，法官認為吳男僅為抒發情緒，便將素不相識的2名少年個資公開於網路，使人得以辨識身分嚴重侵害資訊隱私權，且2人為未成年依法屬加重處罰對象，行為已違反兒少法與個資法。

法官審酌，吳男犯案後坦承犯行且當時剛滿18歲思慮不周，事後已與2名少年完成賠償和解，考慮他無前科尚在就學，經此案件教訓後應知警惕，最後依法判處有期徒刑3個月、宣告緩刑2年。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

