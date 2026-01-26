國中生割喉案「乾哥乾妹」個資遭公布 年輕男判刑3月「緩刑2年」

一名男網友公布國中生割喉案兇嫌個資。取自Unsplash



2023年發生在新北市某國中，發生一名國中生遭同校學生持彈簧刀割喉命案。由於兇嫌是未成年人，相關資訊都不能公布，否則觸法。不過，當時有一名年輕男網友在社群軟體「DCARD」上，發表標題「割喉案兇手」，更點名兇嫌乾哥、乾妹2人的社群帳號，甚至是住家位置，新北地院審理後依違反個人資料保護法，判處林男3個月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢方調查發現，案件發生後，2023年12月27日23時48分許，林男先從社群媒體DCARD上某文章及留言區中，取得含有2名少年的社群帳號、照片及住處地理位置的截圖，再至社群媒體DCARD上發表標題「割喉案兇手」文章。

廣告 廣告

林男於文章內張貼截圖，並加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等文字。

檢方查證後，認定林男所為涉犯「個人資料保護法」成年人故意對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

法官審理認為，林男與2名少年素不相識，僅是為了抒發個人情感，恣意將少年個人資料張貼於網路，損害少年的資訊隱私權，已經觸法；不過考量林男行為時剛滿18歲，年紀甚輕，思慮未盡周全，犯後已能坦承犯行，且與2名少年調解成立並已賠償完畢，判刑3月。另外，審酌林男沒有前科，因一時失慮，犯後坦承犯行，2名少年均表示願給予自新、緩刑機會，宣告緩刑。

更多太報報導

78歲桃園婦倒垃圾遭夾殺亡！女兒慟喊：我不孝 1死6傷撞擊影片

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐