國中生割頸案二審出爐！乾哥判12年 律師嘆「他們不會反省」：越關越大尾

新北市土城區某國中2023年12月間發生割頸案，郭姓少年為了幫林姓乾妹出氣，竟直接拿刀刺殺同校國中生，一審依殺人罪判郭9年、林8年，台灣高等法院23日改判郭12年、林11年，庭畢後家屬便崩潰喊道「《少事法》都在保護這些人，結果我們通通都沒有被保護到，《少事法》是什麼惡法阿！」對此，「巴毛律師」陳宇安直言，兩名加害人關完出來可能都還沒30歲，「他們不會反省的，只會覺得X很衰，進去幾年也是越關越大尾。」

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，看到這起未成年割喉案的判決，她已經不知道能說什麼，少年事件處理法》當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎？他們不會反省的，只會覺得X很衰，進去幾年也是越關越大尾，根本職業訓練。」

陳宇安直言，林姓乾妹判11年、郭姓乾哥判12年，可能出來都還沒30歲，「他們真的會悔改嗎？還是從阿四變老大？」

陳宇安指出，實際到板橋簡易庭、新店簡易庭看，會發現一群勾肩搭背、嘻皮笑臉的「阿志頭」，走法院跟走廚房一樣，開完庭在法院門口抽菸，然後被老大載走，「你覺得他有在懺悔、有在反省嗎？信他們有在反省，不如信你是秦始皇。」

陳宇安感嘆，最近她手上也有幾件《少事法》案件，她都是被害人一方的律師，而法律對加害者的保護跟包容，常常讓她有一種「到底現在犯錯的是誰阿？」的感覺。

陳宇安提到，加害人的筆錄、紀錄，都因為《少事法》規定不能看，但被害人的部份對方都可以閱卷，「尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，然後我當事人身心受創在家裡哭，看心理諮商，唉。」

