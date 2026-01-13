國中生割頸案二審判12年 高檢署認量刑過輕再上訴

新北郭姓國中少年刺殺同校生案二審加重判刑，但高檢署認為仍過輕，已於今年1月提起上訴。僅為示意圖。（取自Freepik）



新北市一名郭姓國中少年因不滿友人受委屈，於2023年間持刀刺殺同校學生，台灣高等法院於去年12月二審改判，將郭男刑期由一審的9年提高至12年有期徒刑，協助事件的林姓少女也由8年加重至11年。不過，台灣高檢署今年（2026）1月12日認為上述刑度仍嫌過輕，無法發揮應有的矯治效果，已依法提起上訴。

案件發生於2023年12月25日中午，新北市某國中校內，當時就讀國三的15歲楊姓男學生，要求前來找朋友的別班林姓女學生離開教室，避免影響同學午休。林女因此感到受委屈，隨後向同為15歲的郭姓「乾哥」訴苦。郭男為替林女出氣，竟取出事先藏匿的彈簧刀，朝楊男頸部割刺並連續猛刺10刀，造成楊男大量失血倒地，經送醫搶救34小時後仍宣告不治。

案情曝光後引發社譁然，一審法院認定郭姓少年犯行重大，判處9年有期徒刑，林姓少女則判8年徒刑；案件上訴後，高院於2025年12月23日改判，分別加重至12年及11年徒刑。判決結果仍引發被害人家屬強烈不滿，死者楊姓少年的母親直言無法接受，痛批「別人囝仔死不完」，認為司法體系偏重保護加害人，卻未能給予被害家庭應有的保障與公道。

