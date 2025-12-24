國中生割頸案二審結果出爐！死者父哭喊「我兒被刺死」：為何輕判

【緯來新聞網】新北市一所國中前年發生重大校園暴力事件。林姓女學生前往楊姓男學生的班級找人，過程中因用力關門遭到擔任風紀股長的楊生制止，林女因此心生不滿，隨後聯絡郭姓少年到場聲援，事後郭姓少年失手用彈簧刀刺死楊姓少年，近日判決出爐，楊父受訪時哭喊「台灣司法已死」，事件引起關注。

死者父哭喊「我兒被刺死」：為何輕判。（圖／民眾提供）

事發時，林姓、郭姓學生抵達楊生班級外後，林女在走廊大聲叫囂「滾出來」，並指示郭生「打他」，期間還對試圖勸阻的同學嗆聲「沒你的事就滾」。衝突升高時，林女更在郭生動手過程中喊出「給他死」。



檢警調查指出，郭生先以拳頭攻擊楊生頭部，隨後掏出隨身攜帶的彈簧刀，朝楊生左側頸部及胸、背等處連刺7刀，造成心臟、肺臟及腎臟嚴重受創，大量出血，引發全身性器官衰竭。楊生送醫搶救後，仍於隔日晚間宣告不治。



案發後，新北地方法院少年法庭裁定將郭生與林女收容至台北少年觀護所，檢方並於去年5月依殺人罪嫌將兩人提起公訴。



新北地院少年法庭審理時指出，兩名被告因錯誤認為可透過暴力解決衝突，在校園內奪走他人性命，行為已嚴重危害校園安全，也讓被害人家庭承受無法彌補的喪子之痛。檢察官與被害人家屬均主張應從重量刑。



不過，合議庭考量郭、林二人案發時均未滿18歲，依法適用刑法第18條第2項減刑規定，並綜合其家庭背景、心智發展、犯案動機、角色分工、犯案手段與參與程度等因素，同時審酌兩人在觀護所期間多次接受諮商與輔導後，已逐漸展現反省態度，但仍需長時間矯正與教育，最終依殺人罪判處郭生9年徒刑、林女8年徒刑。



案件上訴至臺灣高等法院後，採不公開方式審理。高院審酌原審量刑、犯行情節及未成年身分等因素，改判郭生12年徒刑、林女11年徒刑，全案仍可上訴。



楊姓少年父母到庭聆判時情緒激動，當庭對合議庭法官高喊「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，並當場痛哭喊「司法已死」，對判決結果表達強烈不滿。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力行為，請勿模仿 ★

