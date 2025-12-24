國中生割頸案刑期加重仍惹議 國教盟：少年重大暴力案量刑應透明可檢核

〔記者楊綿傑／台北報導〕震驚社會的新北國中生割頸案二審近日宣判，雖刑期從8年及9年加重到11年及12年，但判決理由與量刑依據受到外界討論，國教行動聯盟理事長王瀚陽今指出，爭議也並非針對特定法院或法官，也不在刑期輕重，而是反映出台灣在處理少年重大刑案時，在制度缺乏一套足以說明、對照、反覆檢核的量刑與處遇判斷架構，呼籲政府應補齊少年重大案件在量刑與處遇上的制度基礎。

王瀚陽指出，《少年事件處理法》以保護、教化為核心，與一般刑事案件處理模式有所不同。然當案件已涉及致命或高度暴力行為，其對被害人、家庭與社會造成的影響，與重大刑事案件無異。在一般刑事案件中，司法院訂有《刑事案件量刑及定執行刑參考要點》，明確要求法院量刑時，綜合考量犯罪動機、手段、結果嚴重性、被害影響、再犯可能性、行為人身心狀況及矯治可能性等因素。其「以多項結構性因素作為判斷基礎，並要求說明理由」的精神，是目前少年重大案件所欠缺的。

王瀚陽提到，在殺人、重大暴力、性侵害、長期家庭暴力等刑事案件類型中，司法實務普遍特別重視行為人對他人生命安全的威脅程度、行為是否具高度危險性，以及未來再犯的可能性，並據此影響量刑、假釋與後續處遇安排。然而，在少年重大案件中，相關判斷多半隱含於裁判理由中，欠缺制度化呈現，亦未形成可供社會理解與比較的基準。制度落差容易讓被害人家屬與社會大眾產生不安與不信任，也讓第一線教育、社政與輔導體系，難以掌握司法判斷背後的風險評估邏輯。

王瀚陽建議，首先，針對涉及致命或高度暴力的少年案件，應建立更為結構化的專業判斷架構，明確納入對他人安全威脅程度、再犯風險與處遇完成狀況等關鍵因素，避免量刑僅能從個案理由中推測。其次，強化判決理由的可理解性與透明度，在不揭露個資、不違反少年保護原則的前提下，清楚說明量刑與調整的核心考量，讓社會知道「依據是什麼，而非只是結果」。第三，對少年重大案件的減刑、假釋與提前處遇，應與一般案件有所區別，設計更嚴謹的審查與再檢核機制，以回應公共安全與被害人權益。

