國中生割頸案判決引爆眾怒！「乾哥爸媽被肉搜」 網炸鍋轟道歉

新北市國中生割頸案凶嫌23日二審改判12年、11年徒刑，被害人雙親痛批《少年事件處理法》對加害者層層保護。而此判決也引爆社會憤怒，有網友甚至在社群平台分享疑似凶嫌家長的照片，痛批凶嫌家長遲遲未出面道歉。

圖被害的國中生父母表示，凶手沒有道歉，希望司法還給家屬一個公道（圖/資料照）

新北市郭姓國三生民國112年為其乾妹林姓國中女生出頭，持刀刺殺同校楊姓國三生，一審依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審台灣高等法院23日考量再犯風險等原因，依檢察官上訴，加重2人三分之一刑度，分別改判12年、11年徒刑。楊姓被害少年的父母當庭崩潰痛哭，怒斥司法不公，更質疑《少年事件處理法》過度保護加害者，反讓被害家庭活在恐懼中，「這算什麼法律？是在保護誰」。

對於判決結果，網友炸鍋疑似肉搜出郭男父母照片和張文父母做比較。（圖取自網友aptaptuuio的脆）

判決一出，隨即引爆網友怒火，更有網友在脆上肉搜疑似為「乾哥爸媽」的照片，並拿來和張文父母道歉的照片做對比，痛批「都是殺人犯父母，一個罵聲連連，一個罪不過父母，可憐的不是法律，而是人」。

許多網友也在其貼文下方留言表示「左邊真的是…有什麼樣的父母，就有什麼樣的孩子，標準『上樑不正下樑歪』」、「一位是父母還有教育責任年紀，一位是已經出社會自己生活一段時間年紀，結果不用跪的卻跪了，該跪的都不知道長怎樣」、「道歉都不會」。

另有網友表示，「左邊的訴訟費還要我們買單」、「法官已經告訴你各位殺人就用國中生就好」、「全民買單有經過全民同意嗎？法律扶助這條法規真的是要規範，不要濫用，不想為這種垃圾買單！」「左邊那兩個會出來道歉？會付賠償金？搞不好帶頭，小孩出獄去對付受害家屬」。

