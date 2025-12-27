國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人

死者家屬在二審庭畢後受訪。（圖／民眾提供）

新北市土城區某國中2023年12月25日發生割頸案，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，竟拿刀刺殺同校的楊姓學生，二審依殺人罪判郭12年、林11年徒刑。新北市社會局在2024年1月16日就推出「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款，希望募集500萬元幫助被害人家屬，截止日為12月31日，而楊爸爸昨天（26日）晚間發出聲明回應，目前援助已足夠，希望民眾把這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。

對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應，同時感謝社會大眾的關心與支持：

感謝各位社會大眾的關心與支持

廣告 廣告

這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持才能走過眼前的黑暗。

因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。

謹此致上我們最誠摯的謝意。

楊爸爸

楊媽媽

敬上

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

女大胃王吐掉食物畫面曝挨轟假吃 突宣布「無限期停更」認：身體出狀況

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗