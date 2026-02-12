國中生割頸案定讞 民團怒批：下週過年了，家人要怎麼吞得下這口氣？

聲援新北市國中割頸案被害人，孩想陪你長大聯盟召集人徐妮妮（右）與民眾到司法院陳情，由司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜（左）接受陳情。廖瑞祥攝



新北國中生割頸案去年12月23日二審宣判，涉案郭姓少年、林姓少女分別加重改判12年、11年徒刑，最高法院今（2/12）駁回檢方上訴，三審定讞。「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮先前曾到法院外聲援受害楊姓國中生父母，呼籲盡速修正《少年事件處理法》取消「少年犯重刑前科塗銷制度」，今三審定讞結果出爐，不禁在臉書粉專失望問道「就這樣定讞了嗎？」

國中生割頸案三審判決出爐後，「孩想陪你長大聯盟」在臉書發文，貼出案件判決新聞截圖，語氣難掩失望與痛心，「就這樣定讞了，XX（受害楊生）的公道，這樣就夠了嗎？下週過年了，家人要怎麼吞得下這口氣⋯」

先前二審宣判，「孩想陪你長大聯盟」總照徐妮妮曾到法院外擺祭壇祭拜「已死的司法」，她痛批，沒人可以接受家人死亡，還被法官「當庭羞辱」，認為當事法官應該對楊父楊母道歉，司法院的正門樓梯寫著「司法為民」，司法卻對加害人輕輕放下，未顧及被害人人權。

徐妮妮指出，《少年事件處理法》屬於保護型案件，審理過程不公開，外界無從得知有多少法官在進行勸說。她批評司法院不應只回應「尊重法官意願」或「加強教育訓練」，因為這涉及道德問題。她也澄清，聲明書所指並非二審法官，並特別讚許二審受命法官鄧鈞豪在審理過程中十分用心，除調閱少年觀護所的行為表現與身心衡鑑資料外，更積極為人民伸張正義。

然而，她指出，割頸案的民事判決書竟公開楊父、楊母的住址與地號，甚至連楊生就讀的學校名稱、證人全名、教師職位及姓名都完整曝光，對受害人造成嚴重影響；「乾哥」郭男過去已有恐嚇證人的紀錄，司法院必須徹底檢討。更令人傻眼的是，郭男在二審上訴後，他的辯護律師竟不顧楊生姊姊是身心障礙者且需父母照顧，要求調閱她的資產證明，明顯是羞辱被害人家屬。

徐妮妮進一步表示，民間持續推動《少事法》修正，尤其是「前科塗銷制度」部分，過去雖然已列入立法院議程，但各政黨總以「有更重要的事」為由延宕，呼籲社會大眾持續推動修法，重刑案件不應再被塗銷，這並不是在對少年貼標籤。

她強調，自己長期投入更生保護工作，深知更生人要獲得社會認同需付出更多努力，但這也是更生人應盡的責任，「我常告訴他們，這是你們的原罪，必須背負並付出更多，才能真正償還」，唯有正視錯誤，才算真正的更生。

徐妮妮也指出，法官量刑往往將被告的成長背景與家庭教育列入考慮，但「為何不在一開始就把家庭糾正好？」因此，她主張《少事法》中的家庭輔導部分也應修正，避免放任無法承擔教育責任的家庭持續惡化。

