國中生割頸案法官問「願讓兇手孝順嗎」 死者父母首發聲：身心俱疲

楊父在高院判刑後於法院外痛哭失聲。資料照

震驚社會的新北國三生割頸命案，二審宣判後爆出「法官詢問加害者是否能來孝順被害父母」的爭議，引發輿論譁然。高等法院昨深夜緊急澄清後，死者楊姓學生父母今（27日）首度受訪表示，因連日新聞已身心俱疲，期盼外界停止紛擾，讓家人回歸平靜。

新北國三生割頸命案於本月23日二審宣判，高院認定涉案「乾哥」郭男與「乾妹」林女犯行重大，分別加重改判12年及11年有期徒刑。然而，法官爆出在審理過程中曾詢問死者父母，是否有機會讓加害者「來孝順你們」，引發社會怒火，民團也赴司法院抗議。

廣告 廣告

高院昨晚緊急發布聲明強調，該爭議言論並非現任合議庭法官所言，而是前手法官因律師聲請「修復式司法」，依職權詢問被害人家屬是否接受補償形式的可能性，並以「孝順」作為舉例說明；在家屬當場拒絕後，法官即終止相關程序，並未要求或強迫家屬接受修復式司法。

高院也重申，修復式司法須以被害人與加害人「雙方理解與同意」為前提，絕不會違背被害人意願強行進行。

據《聯合新聞網》報導，楊父今天受訪時表示，既然高院已出面說明，該發言是「前手法官」在準備程序中就修復式司法所作的詢問示例，他尊重高院的澄清，也希望外界不要「怪錯人」。

他坦言，這幾天的輿論與爭議已讓家屬身心俱疲，「我不想再談哪個法官不好了」，甚至今早還前往接受心理諮商，只希望外界能給家人一點喘息與安靜的空間。

楊母則無奈表示，這段時間真的太累了，「我們還要過日」，事情就到此為止吧」，不希望再被無止境的討論與放大檢視。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

北市五股驚悚工安意外 男遭巨大石雕爆頭「後腦凹陷」命危送醫