國中生助身障者過馬路！全程牽車護送 網淚讚：真的是天使

生活中心／彭淇昀報導

真的是天使！一名網友分享，近日開車行經高雄鳳山某路段時，目擊一名國中生熱心幫助一名身障者過馬路，全程牽著腳踏車在一旁陪伴守護，讓他忍不住大讚「值得嘉獎」，影片曝光後，吸引超過120.5萬次瀏覽、8.6萬讚，不少網友紛紛被國中生暖舉感動，喊話校方大力表揚。

國中男學生幫助身障者過馬路，全程牽著腳踏車「安全護送」，感動無數人。（圖／網友Threads@jasonfu.mb授權提供）

原PO在Threads上貼出一段影片，一名身障者行動不便，只見他過馬路時坐在地上，用手一點一點緩慢前進，國中男學生則牽著腳踏車跟在身邊，全程陪伴保護，過程中不斷注意左右來車，避免意外發生。

廣告 廣告

原PO坦言，「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊！我覺得自愧不如！我路過可能沒看到就經過了…看到也不一定會停下來幫忙」。

貼文曝光後，有網友認出該校制服，是鳳山國中的學生，喊話校方應該要大力表揚，「已幫忙投信給鳳山國中了」。還有不少網友被國中生的暖舉感動，「弟弟是天使無誤」、「這孩子讓人感動」、「這麼小就有慈悲為懷的心，弟弟真的好棒棒」、「好人一生平安， 好事要多報導」、「天呀！都要落淚了，這孩子太棒了」。

更多三立新聞網報導

見男高中生「馬路上1暖舉」！騎士當場急煞 網讚：稀有畫面

土地公尾牙要來了！專家揭財運噴發祕訣 「唸4句話」旺整年

中國留學生集體作弊！早稻田大學怒撤學籍 矢板明夫揭底線：日本不能忍

2波東北季風接力！逼近「冷氣團等級」 專家：北部連3天濕冷

