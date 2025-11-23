國中生包廂嚐禁果女方求償150萬 法院引「兩小無猜條款」這樣判

台中一對國中男女朋友去年5月看電影在包廂偷嚐禁果，少女和父母提告求償150萬，台中地院法官引「兩小無猜條款」，判決男方應賠償30萬元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一對國中生情侶，去年5月在一家電影館包廂內合意發生性行為，女方父母得知後氣炸，認為損害女兒的身體權、貞操權，並侵害他們對女兒的監護權，對少年和父親提告，連帶求償150萬元。台中地院法官審酌「兩小無猜條款」後，判少年及父親應給付少女與父母30萬元，可上訴。

判決指出，少女的父母提告表示，少年明知女兒未滿14歲，卻在2024年5月12日下午2點多，在台中一家電影館的包廂內，對她做出性交犯意，侵害女兒的身體權、貞操權，還有他們的監護權，且情節重大，聲明少年與父親要連帶賠償少女和父、母各50萬元。

少年的父親審理時則辯稱，2人事發時是男女朋友，發生性行為是合意性交，兒子已經接受懲罰、接受感化教育，少女和父母求償的金額過高，自己僅能負擔10萬元。

台中地院審理時認為，少年雖未違反少女意願與她發生性行為，但當時為未滿14歲的少女，身體發育未臻健全，性知識尚有不足，屬無性自主能力之人，仍屬故意不法侵害少女的身體、健康及貞操權，而少女父母日後也需耗費更多心力照顧她，因此3人對少年和父親連帶求償有所根據。

不過台中地院表示，少男行為時年僅15歲，是限制行為能力之人。經考量俗稱「兩小無猜條款」刑法第227條之1規定，18歲以下之人犯前條之罪者，減輕或免除其刑；該立法理由也揭示，年齡相若的年輕男女，因相戀自願發生性行為情形，若一律以第227條刑罰論處，未免過苛，故一律減輕或免除其刑。

法官審酌相關情狀，以及雙方的經濟狀況後，判決男方應賠償少女20萬精神慰撫金，少女父母各請求精神慰撫金，則以5萬元為適當。可上訴。

