國中生十公里長征 沿路撿垃圾做分類

守護我們共同生長的土地，高雄的後勁溪，是港都經濟繁榮的搖籃，這條溪流也滋養農田、以及養殖漁業，不過，曾經遭受緊鄰工業區嚴重水汙染，經過好幾年整治，慢慢變成生態場域，不過，寒假期間有學生沿著岸邊淨溪，發現許多垃圾，因此他們用行動呼籲大家，美麗生態需要好好守護。

國昌國中老師 李宗翰：「互相支援 行 Let's go。」

全員出動，隨手做環保，殊不知。國昌國中學生 李妍霈：「撿到第二支恐龍，弟弟妹妹的話 我會跟他們講說，不可以亂丟玩具，要好好回收分類。」

國昌國中學生 徐詠晴：「撿到數學考卷 二元一次方程式。」

隨手夾來的，都不屬於這裡，吃的喝的玩的竟然都撿得到。「很重欸，等下裡面是不是有土。」

國昌國中學生 李梓嫣：「給你 抖一抖超多土，可樂瓶 超級考古，超驚訝 沒想到，平常生活圈會有那麼多垃圾，環保真的很重要。」

沿著學校、社區生活圈，全程10公里一路清淨到後勁溪。國昌國中學生 劉瀚景：「已經有一袋撿完，但是裡面的味道不是很好聞，老師就把它拿去(扛) 很有愛心，以前後勁溪沒有很乾淨 很臭，清理環境 保護好我們的家鄉。」

國昌國中學生 余采婕：「最多的就是菸蒂 還有檳榔渣，狗屎是不能撿的，可是就是還有很多，幫地球撿垃圾 其實也不會覺得累。」

國昌國中學生 江書妍：「實際撿垃圾，比上環保課還要更重要。」

國昌國中學生 陳星羽：「可以不要再亂丟菸頭了嗎，很反感，我想要到環保局(工作)，如果看到有人，隨便再亂丟垃圾的話，我一定會抓住他。」

國昌國中老師 李宗翰：「我們是海盜班，所以行萬里路 讀萬卷書，我們的精神就是濟弱扶強，我們只要這個世界更好，從這麼小就可以培養到這麼大，到這麼大，大家都愛護地球，就會越來越好。」

走出教室，面對未知的環境變化，積極清淨大地，汙染黑河蛻變生態綠廊，且行且珍惜。

