國中生咖啡廳聊期貨零股！李明川被嚇壞 公開地點網友秒懂：很正常

在咖啡廳聽到現在國中生已開始聊投資，讓造型師李明川感到不可思議。（示意圖／Pexels）

你國中的時候都在聊什麼話題？知名造型師李明川近日在台北市一家咖啡廳用餐時，意外聽見鄰桌兩位國中生的對話內容與以往印象大相逕庭，並非討論手機遊戲或校園生活，而是在談論期貨與零股投資，讓他當場感到驚訝不已。

李明川3日在個人臉書粉絲團發文分享此經歷，還附上一張現場照片。他表示，當時坐在咖啡廳時，突然聽見隔壁兩名國中生正熱烈討論股票與期貨，讓他忍不住驚呼「天呀！我國中都在幹嘛？」貼文一出，立刻引起網友熱烈回應與討論。

有不少網友從照片中辨識出地點為台北市天母區的新光三越，並笑稱這樣的對話內容「應該是父母早早就給小孩理財知識」、「正常啊，這裡可是天母呢！父母從小是給孩子0050當零用錢的，父母也鼓勵他們若能透過買賣0050自己賺錢，來回賺價差，也是他們的能耐」、「現在很多家長已經國小就給孩子灌輸投資的事了，所以估計也是受他父母影響吧。他家人帶他玩股票」、「嫁去天母住6年，某年（2019-2022）早上在美國學校的那間的7-11聽到兩個男生在聊他的房產，父母買了好千萬的房子給他們，回頭一看根本是大學生。人生都不用從存款先努力。天母人真的知識水準很高！」

針對李明川的分享，有網友也提出自身觀察，「時代不同了，現在的年輕人如果不媽寶不靠爸的話，當然要拼投資收入」、「我女兒在小四的時候，有一天也突然對我說，要懂的投資買點穩的股票放著」、「年輕人才玩零股（稱讚意味），內在很老的人，只接受一張一張買」、「我3歲的女兒已經知道紅色是漲、綠色是跌了」。

