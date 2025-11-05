國中生咖啡廳「聊股票」他聽完傻眼了 地點曝網反喊正常：都是有錢人
生活中心／綜合報導
國中時期，不少學生都會到咖啡廳讀書，或是聊聊遊戲、運動紓壓；不過知名造型師李明川透露，近日在咖啡廳聽到旁邊2名國中生聊天內容竟然跟手機遊戲、學校都無關，而是在聊金融「期貨」與「零股」，讓他超震驚，不過內行人馬上認出來他的所在位置是台北市的天母，開玩笑說住在這區的爸媽都是有錢人，平常給孩子零用錢都是直接給股票的，從小訓練投資能力非常合理，引起討論。
李明川近期在臉書分享一張照片表示自己去咖啡廳喝咖啡時，附近坐了兩位國中生，期間不小心聽到對方的聊天內容，震驚喊到「天兒呀～咖啡廳裡的兩位『國中生』他們沒有在玩電動，他們在聊『期貨』and『零股』」超成熟聊天內容，讓李明川忍不住回想「我國中都在幹嘛?」。
文章曝光後，很快地就有網友認出該地點為台北市天母區的新光三越，直呼「正常啊，這裡可是天母呢！父母從小是給孩子0050當零用錢的，父母也鼓勵他們若能透過買賣0050自己賺錢，來回賺價差，也是他們的能耐」、「現在很多家長已經國小就給孩子灌輸投資的事了，所以估計也是受他父母影響吧。他家人帶他玩股票。」、「兒子同學中已經有人是老闆了」、「時代不同了，現在的年輕人如果不媽寶不靠爸的話，當然要拼投資收入」、「投資從小訓練 這個觀念很不錯」。
也有網友跟李明川一樣震驚，回憶道「我國中的時候還在媽媽雜摳？ 」、「國中時期…在圈郵購、聊即時通、玩天堂」、「看言情小說跟蠟筆小新」、「我國中還在蕃薯藤、無名小站」。
