國中生在北捷迷途 幸遇「仙氣女警」護送返家

〔記者王冠仁／台北報導〕一名女國中生搭乘台北捷運時，因為不熟悉捷運路線，在捷運系統中迷途，幸虧當時捷運警察隊員王自強與劉彧彣巡邏經過，眼尖發現女國中徬徨無助，隨即上前關切，發現其家屬近日都在海外。員警擔心發生意外，一路護送女國中生回家，其中劉員長相秀麗、氣質出眾，事件曝光後被外界直呼是「仙氣女警」。

北市警捷警隊第三分隊警員王自強與劉彧彣日前早上9時許，巡邏經過北捷大安站時，發現有一名女國中生在月台上徘徊。然而當時已經是上課時間，女學生穿著制服站在月台處格外顯眼，員警於是上前關切。

女學生告訴警方，當天因為天氣寒冷，她在家中貪睡了一下，不慎錯過搭乘校車時間，因擔心上學遲到，於是自行於大安站搭乘捷運前往學校，沒想到她平時都是搭校車上學，根本不熟悉捷運路線，也不曉得該如何去學校。

警方進一步詢問，並輾轉與女學生的學校與家屬聯繫，這時才發現其家人都在海外，無法到場將女學生接回家。警方為確保她安全，避免獨自在外發生危險，捷警最終主動陪同、護送她返家，確認其安全無虞後始離去。

據悉，處理這次事件的女警劉彧彣長相秀麗、氣質出眾，她先前在新竹市警局服務，近來才調來北市警捷運警察隊，為人和善有愛心，表現亮眼。

