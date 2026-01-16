國中生嬉鬧變臉 二度持刀追同學 幸目擊者勸阻

身材壯碩的學生被控挑釁同學，衝突後持菜刀追逐，被追的同學下跪道歉。（示意圖／翻攝自pexels）





台南兩名同住的國中生，身材壯碩的學生被控挑釁同學，衝突後持菜刀追逐，被追的同學下跪道歉，同時有其他同學勸架搶下菜刀，這才讓下跪的同學可以跑到外面躲避，但是身材壯碩的學生又去拿了另一把刀，想要追逐對方，還好同學跑得快。整件事讓被追同學的家長相當驚嚇，已經正式提出告訴。

住家的監視畫面看到，一名身材壯碩的國中生怒氣沖沖持刀衝了出來，他在門口瞪視前方，一邊的同學上前安撫他的情緒。

事情發生後，這個家裡有人PO文指，持刀的是弟弟的同學，先進入他們家倉庫，拿了BB槍朝弟弟射擊，雙方搶奪BB槍發生衝突，對方這時怒罵「玩不起喔」、「孤兒」等字眼，弟弟氣憤下出拳打他，對方也還擊爆發衝突。對方氣到衝到二樓拿菜刀，弟弟躲到三樓還磕頭道歉，但是對方仍踹開門打人，還好菜刀被其同學搶下。

弟弟由三樓逃下跑到外面，又折返拿手機想報案，對方再拿第二把刀追出來，同學也追來勸阻，才有了監視影像中的畫面。而校方在事件發生後，已進行校安及社政通報。

國中校方人員：「據我們的了解，我們有家長已經走法律途徑，學校也會協助家長，協助他們把這件事情做釐清。」

據了解，被追的學生和持刀的學生也正常回校上課。被追的國三學生是特殊生，持刀的學生因為家庭因素，住在對方家裡，兩人因為這次的衝突都受到輕傷。

國中校方人員：「有召開個案會議，對這孩子們經過這件事情，以後學校要提供什麼樣的輔導資源，協助他在學校安心就學。」

校方也將召開學生獎懲委員會，依照校規議處，與加強輔導管教，導正偏差行為。

