國中生展現料理創意 北市開平餐飲主廚盃競賽12/13登場

開平餐飲科學生擔任講師，為國中生親自示範料理與技巧

開平餐飲學校舉辦國中生專屬的「第27屆主廚盃」廚藝競賽，餐飲科學生入校實作示範

開平餐飲辦理食農教師研習活動，讓國中端老師看見餐飲教育的深度與永續價值

臺北市開平餐飲學校舉辦國中生專屬的「第27屆主廚盃」廚藝競賽，延續「食當季食在地」的主題精神，設立「臺灣好米」創意料理與「臺灣之美」蛋糕裝飾的全新競賽類別。並與富里鄉農會合作，採用「花蓮26號米」為主要食材，鼓勵學生以創意展現米食的多樣性，期許學生能將臺灣風貌融入創作。為擴大技職教育的影響力與學生職能探索的深度，特別規劃6場國中入校示範課程與一場教師研習，串聯餐飲教育與在地農業，形塑更完整的永續學習鏈。

開平餐飲學校說明，為提升國中生的技術知能，規劃六場入校示範課程，依據競賽類別設計叉燒蝦仁鳳梨炒飯、雞肉奶油蘑菇燉飯及蛋糕裝飾三項主題，邀請餐飲科學生擔任講師，親自示範料理與技巧。課程中，學長姐展現專注細膩的職人風範，從工法技術到工具運用皆細心講解，讓國中學生直觀體驗專業技術的差異。許多學生回饋表示，看到學長姐在講解過程中神情投入、態度自信，讓自己更具備進入技職學習的想像，也發現專業餐飲的細節與深度遠超乎以往。

除學生體驗外，開平餐飲也關注國中教師在永續議題上的知識延伸，在農莊舉辦教師研習，從米食文化切入，帶領老師以傳統方式製作「蘿蔔糕」，體驗從產地到餐桌的連結。活動也安排用農廢再利用創作餐具，實踐永續理念，邀請教師共同討論如何在課堂中落實農業與餐飲教育的在地精神。

第27屆「開平餐飲主廚盃」廚藝競賽將於12 月 13 日登場，對餐飲料理有興趣的全國國中生可在11月30日前報名，報名資訊可上開平餐飲學校官網查詢。