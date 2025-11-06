國中生想領普發1萬 母丟50元打發 引爆親子衝突

普發現金1萬元昨（5）日起分流登記，已有民眾因為如何使用這筆錢，爆發親子衝突。（示意圖／資料照／姚志平攝）

普發1萬元昨（5）日起分流開放登記，錢雖然還沒入帳，但卻已經有民眾因為使用方法與家人起衝突了。一名國中生4日表示，他想使用普發1萬元去買繪圖用的平板，結果父母認為小孩子根本沒有繳稅，這筆錢應該由他們使用才對，讓他上網詢問到底該怎麼辦，吸引逾百萬名網友查看、給意見。

一名自稱還在讀國二的網友近日在Threads表示，他從小學4年級開始畫畫，最近因為有普發1萬元的關係，想拿來購買平板進行電腦繪圖，沒想到父母卻認為，這筆錢是從他們繳交的稅金來的，小孩子既然沒有繳稅就不應該領，錢應該由他們收下才對。

原PO透露，他有嘗試與父母溝通，甚至還提出法律規定，結果媽媽還是只打算給50元打發他，讓他崩潰求救喊「拜託各位幫我想個辦法要到一萬塊」。

文章上線後吸引逾130萬人點閱，不少網友留言喊「你才13歲，大額消費本來就要經過法定代理人同意，就算你有1萬元，還是要父母同意使用方法」、「這樣不行吧，這筆錢是政府給每一個人的，不是你爸媽可以拿走的」、「你確實沒賺錢，為什麼覺得這筆錢可以自己支配」、「雖然你爸媽有繳稅，但真的有繳到這麼多嗎？普發的來源通常是大型企業喔」。

也有人說「我有一個約9成新的沒在用，你如果真的想要我可以送你」、「跟你爸媽說你愛他們，我給你1萬元」、「可以跟父母商量，考試成績達到多少就讓你買」、「先想想你的學費、餐費、補習費，再想想跟父母要這筆錢合不合理吧」。

