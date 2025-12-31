南部中心／洪明生 屏東報導

屏東一名國中生，搭校車上學途中，因為太累不小心睡著，竟然一路被載回客運總站，而司機也沒發現他，把學生關在車上，直到男學生醒來嚇壞，趕緊自己打開客運逃生門脫困，往學校方向走。同時間家長接到老師來電，說孩子沒有來上課，緊張地沿途找人，還好男學生最後在路旁，被同學家長發現，平安無事。





國中生搭車睡著了！被載回客運總站關車上 醒了趕緊「做這事」

搭車學生睡過頭，竟被鎖在校車內，還好他自行從逃生門脫困。（圖／民視新聞）









校車載送完上課學生，開回客運總站，但是在屏東有一名國中生，因為搭車途中睡過頭，竟然被鎖在校車上。客運公司人員說：「他坐在兩個位子，可能比較斜，所以司機從前面看的時候，沒有看到他。」

有家長說，就讀國一的兒子搭校車上學，但到了第二節課，她才接到學校來電，說兒子沒去上課，因為孩子沒有帶手機，爸媽沿途急著找人，原來當天早上，孩子在校車上睡著，因為坐在最後一排，沒有人發現他，同學陸續下車後，司機把車開回總站，就把門鎖起來，直到學生驚醒，發現四周早就都沒人了，他被關在車內，靈機一動開啟逃生門，自己從車上下來。學校學務主任劉信宏表示：「我們上次的校外教學，他逃生安全演練有確實參加，他自己知道可以從安全門離開。」

當下校車開回客運總站，司機鎖了車門就離開，學生自行脫困後，徒步往學校方向走，走了將近一小時，至少4公里，還好在途中巧遇同學家長，趕緊幫他連絡父母，他這才釋放情緒，緊張的哭了出來。





學生脫困後，徒步往學校方向走，走了將近一小時，才被同學家長發現。（圖／民視新聞）





學校學務主任劉信宏：「學校方面的疏失，就是學生第一時間的回報，造成延誤去通知家長，也會加強源頭客運公司的要求。」屏東九如鄉長藍聰信：「從下車的人挑選車長和副車長，兩個共同督促啊，要檢查車內的狀況。」

搭車通勤睡著，就這麼被遺忘，碰上打掃時間，直到老師上課點名，才發現這名國一孩子沒有到校，他靠自己準備走回學校，這場驚魂記關乎學生安全，校方也將全面加強巡視機制。

