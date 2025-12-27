國中生網路互嗆相約談判 老爸撂人助陣還揮刀涉恐嚇

cnews204251227a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安鄉宜昌一街一帶，有國中生疑因網路糾紛，相約談判。34歲徐姓男子，竟揪集了2、3 名友人，涉嫌身藏利刃到場為兒子助陣。吉安警分局表示，12月24日當天獲報現場有人拿刀揮舞，還涉嫌言語恐嚇國中生。立即成立專案小組全力追查，昨（26）日下午，循線將徐姓主嫌拘提到案，隨後追查出另外有兩名共犯，也在昨天晚間順利循線將馬姓及金姓等犯嫌查緝到案。全案訊後將彙整相關事證，依法移送花蓮地方檢察署偵辦。

吉安警分局表示，為確保校園環境安全與純淨，將持續強化「校園安全維護」勤務，針對各級學校及周邊路段加強巡邏、守望與安全通報機制，防範不法情事。杜絕任何暴力行為滲入校園，全力守護學子安心學習，讓家長放心。

警方表示，另外有鑑於近日台北市發生隨機攻擊事件，引發社會關注公共安全議題。也已即時成立緊急應變小組，全面檢視轄內治安與安全防護措施，並針對人潮聚集處所及大型活動場合，適切規劃警力部署與應變作為，提升即時反應能量，確保民眾生命財產安全。

吉安警分局呼籲，民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110通報，警方將迅速到場處理，共同營造安全、安心的生活與學習環境。

照片來源：花蓮縣警方提供

