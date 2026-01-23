國中生職業初探 護理領航員首航
三十四位即將於夏天畢業的國中生，22日下午跟著護理領航職業營，踏入醫院專業的領域，為未來的生涯和興趣探路，第一次走進醫療護理大門，對未來生涯的探索，多了另一個不同以往的想像與選擇，花蓮慈院護理部藉此鼓勵同學們加入醫療守護生命的行列，招募更多護理新芽。
由花蓮慈濟醫院與慈濟大學合作的「護理領航職業體驗營」，22日下午迎接三十四位來自國風國中技職班的學生參訪體驗。國風國中技職班已經招收第六屆，都是一入學即確認未來要走技職路線的學生，學生都會預先在高中職業學校上課，今年則是第一次跟著護理領航員進入醫療領域，22日上午先到慈濟大學體驗「酒駕模擬」和「孕婦體驗」，讓年輕學子初次瞭解飲酒和懷孕後生理狀態的變化。
下午這支首次踏進花蓮慈院的國中技職班一抵達，志工室主任顏靜曦師姊親自歡迎，護理部則派出呂基燕副主任以及張智容督導、蘇芬蘭督導、李珍妮護理長、郭楊卿護理長以及陳陶霈瑜護理長、宋景歡副護理長等資深與重症護理人擔任各隊隊長和關主。
顏靜曦師姊擔任第一關大愛溯源館的導覽，分享從證嚴上人看到偏鄉醫療的悲劇開始，而發願要成立醫院的過程，引導這群孩子進入花蓮慈濟一路從艱辛到成長茁壯的故事。第二關則是從婦產科開始，接著從小兒科一直到心蓮病房，讓年輕的孩子了解從出生到善終的歷程。兒科專師王盈潔跟大家分享前不久如何搶救一個小嬰兒到後來順利搭上直昇機到高雄救治的過程，讓她非常感動，也歡迎這些年輕孩子加入這個熱血的行業，一起幫助更多生命，一定會很有成就感。
而對於大部分孩子都不太清楚的安寧病房，郭楊卿護理長溫柔的解釋，安寧病房是一個很溫馨的地方，也是生命最後可以待著的地方，可以很寧靜的離開這個世界。當大家走過心蓮病房和空中花園，李珍妮護理長也分享有病人在花園和家人一起露營圓夢，也讓小小年紀的國中生有一些思索。
最後一站則是到臨床技能中心體驗教學部的VR護理教材，每組派出一人親自戴上裝置練習「點滴注射」，模擬病房實境，必須在病房裡走動、開關抽屜並拿取針筒，操作過程都投影在螢幕讓其他同學觀看，這也是讓年輕學子最感興趣的互動，「哇!我看不清楚!」、「這要怎麼插針我打不進去!」、「好好玩，跟其他的VR不一樣」，帶隊導師魏凱也親自體驗一次，並認證「這很有趣，一定能提高學生對護理領域的學習探索興趣!」
最後，同學們熱情的分享第一次探訪醫療機構的心得。有同學分享護理靜脈注射帶來的全新體驗，甚至希望下次可以再來嘗試，而技藝班班長黃同學則說:「在溯源館聽到顏師姑講解慈濟醫院的創院過程，覺得很偉大，花蓮慈濟醫院是一個很棒的機構。」讓大家感受到他酷酷不多話的外表下，藏著一顆感受豐富的心。
帶隊的導師說，來到這裡看到護理師都很溫柔，覺得自己也變溫柔了。另一位老師也鼓勵同學們在這麼好的場域中，並且提供了很多機會給大家，可以更主動一些。
護理部呂基燕副主任最後鼓勵所有年輕學子一起加入護理行列，因為花蓮慈院提供很優質的公費制度，也有很好的學習環境和薪資，希望讓這些即將升上高中職的學生多打開一扇職業探索之窗，認識五專制度的完善，進入醫療領域的學習之路，提早為醫院招募更多護理新芽，讓護理人才培育再向下扎根。而國風國中技職班開啟第一棒之後，花蓮慈院也將陸續規劃，希望與各國中合作，提早布署，為未來醫療培育儲備更多人才。
撰文、攝影：吳宛霖
