國中生腦補手機遭竊懸疑劇！警一動作「破案」 他尷尬急道謝

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名13歲馮姓國中生與同學前晚外出買消夜，返抵宿舍時赫然發現手機失蹤，回想沿途過程時，腦補出「機車騎士靠近單車置物籃、趁隙取走手機」畫面，越想越不安，急忙報警求助，沒想到警方到場後，只做了一個簡單動作，就讓整起事件真相大白，原來手機根本沒被偷，而是靜靜躺在共享單車的置物籃裡。

第三分局健康派出所巡佐林勝助、警員簡永昇，前天晚間8點多執行巡邏勤務時，接獲報案指出南區高工路與南和路口有民眾需要協助，隨即趕赴現場，發現兩名少年站在路旁神情焦急，不斷低頭張望，顯得相當不安。

經了解，馮姓少年與同學稍早騎乘共享單車外出買消夜，返程途中因單車電量不足，曾在中途站點更換車輛，兩人短暫聊天後再度上路，直到快回到宿舍，少年才驚覺手機不見，沿途找遍仍毫無所獲，此時少年突然想起曾有一輛機車靠近單車前方置物籃，懷疑手機可能遭人趁亂取走，情急之下撥打110報警。

員警聽完描述並未急著調閱監視器，而是先嘗試撥打少年遺失的手機，沒想到電話一接通，另一端竟傳來陌生聲音，當場讓眾人一愣，原來，馮姓少年在更換共享單車時，忘了將手機一併取走，手機就這樣留在原車置物籃內，後續由共享單車調度員在進行車輛調度時，聽見鈴聲才發現這支「被遺忘的手機」。

警方隨即帶著兩名少年與調度員會合，順利取回手機，少年拿回手機後如釋重負，也對自己一時慌亂、誤會他人感到不好意思，頻頻向警方道謝。

