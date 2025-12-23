國中生被割頸、醉漢持刀闖國小 全教產揭校安漏洞 批教育部放任

全教產嚴正指出，教育部訂定的「校園安全檢查操作手冊」之安全檢査設備竟仍不見安檢門、金屬探測器，只看到錄影設備（含記憶體、電池）、檢查籃（袋）、保管登記簿 。（圖／全教產）

台北捷運站近日發生重大暴力事件，並以長刀殺人案件，造成4人死亡，多人受刀傷、嗆傷，台北市警局隔日立即於台北捷運站內外佈署荷槍實彈警力，嚴密維護通勤旅客安全。然而，當政府能迅速為交通樞紐築起層層防線時，高中以下學校的校園卻長期處於門禁鬆散、毫無實質防護的高風險狀態，形成令人憤怒的強烈對比。

日前，屏東市又傳出遊民持刀闖入正值運動會的仁愛國小校園內，在毫無任何安全檢查及攔阻的情況下，此舉早已嚇壞整排教室的學生，更顯示校園已成為社會暴力外溢的第一線。在此之前，新北市、台南市接連發生彈簧刀入校園濺血事件。

全教產嚴正指出，教育部訂定的「校園安全檢查操作手冊」之安全檢査設備竟仍不見安檢門、金屬探測器，只看到錄影設備（含記憶體、電池）、檢查籃（袋）、保管登記簿；由於教師並無執法權，更無強制力，針對特定學生搜查時，學生抵抗或有攻擊行為，教師如何自保。此外，手冊中要學生「自行繳交」、「自行翻動」、「自行取出或開啟」、「查獲違法（禁）物品時，應立即封存，並請受檢學生簽名」簡直是天方夜譚，而「將學生先行帶離現場，安撫學生情緒並輔導」，那學生會不會說老師栽贓呢？而校園空間被認為「任何人都可以進入」的空間，也讓學童與教職員暴露在不可預測的危險之中。

全教產理事長林蕙蓉表示，這樣的結構性失能，早已在新北國中生割頸案中付出最慘痛的代價。該案中，年僅15歲的學生在校園內遭同學持刀殺害，命喪教室；被害人楊姓家屬（12／22）正式提出國家賠償申請，於國賠請求書中明確指出，校方人員未確實履行校園安全維護與學生輔導的法定職責，未對郭姓學生多次攜帶刀械進入校園的行為，採取任何有效的管制與防範措施，最終釀成無可挽回的死亡悲劇。

全教產強調，這是整個教育行政體系長期放任校園安全「制度空轉」的必然結果。校安通報機制、高風險學生輔導、危險物品管制，教育部從未提供足夠人力、設備與預算，讓學校得以真正落實。第一線教師被迫兼任門禁、巡查與危機處理角色，卻在發生事故時，反而成為被究責的對象反觀，教育部一再以「沒有經費」回應校園安全訴求，形同向社會宣告：孩子的安全，可以再等等。

全教產呼籲，教育部應立即編列專責校園安全預算，依學校學生人數設置足額專業輔導管教及安全人力，建立有效的危險物品管制與高風險學生橫向通報機制，停止將校園安全責任推卸給學校與教師個人承擔。

